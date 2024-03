Philipp Plein in licenza a Mirabello Carrara per 3 anni

Il marchio Philipp Plein è stato concesso in licenza per tre anni a Mirabello Carrara, divisione lusso del gruppo Caleffi, in seguito all'accordo sottoscritto con Hitfactory AG, partecipata al 100% da Mr. Philipp Plein, e Philipp Plein International AG. L'accordo avrà la durata di 3 anni a decorrere da gennaio 2025.

Philipp Plein in licenza a Mirabello Carrara

Un accordo importante e distintivo per Mirabello Carrara, quello con il brand Philipp Plein, perché non si tratta semplicemente di distribuzione, anche se a livello globale. Nei termini sono previsti anche lo sviluppo, la creazione e la produzione della linea di tessile di lusso Bedding & Bath a marchio Philipp Plein.

La prima collezione verrà presentata ufficialmente in occasione della fiera internazionale di settore Maison & Object di Parigi, a gennaio 2025. I prodotti in licenza saranno poi distribuiti in tutti i canali, in esclusiva, in Italia e nel mondo.

Ed ecco il commento di Guido Ferretti (in fotografia), amministratore delegato di Mirabello Carrara Spa e consigliere delegato di Caleffi Spa:

“Siamo estremamente felici ed orgogliosi di collaborare con Philipp Plein, sinonimo di lusso, stravaganza ed eccentricità in tutto il mondo. Inconfondibili per il loro aspetto rock e ribelle, le creazioni Philipp Plein rappresentano una fusione perfetta tra comfort e stile e si distinguono per le atmosfere futuristiche e conturbanti, dedicate ad un consumatore dinamico e cosmopolita che desidera distinguersi con stile e originalità. Celebri le collaborazioni con artisti, personaggi e fotografi internazionali. Metteremo a disposizione del rinomato brand il nostro know how e la nostra capacità di realizzare prodotti di eccellenza”.

Il Ceo del gruppo Philipp Plein, lo stesso Philipp Plein, ha detto:

"È stato un vero privilegio entrare in contatto con la realtà Mirabello Carrara, Gruppo Caleffi, di cui ho potuto ammirare la grande qualità di prodotto, la capacità produttiva e l’impronta aziendale pratica e fattiva. Sono grato al mio consulente di direzione Carmine Rotondaro che ha creato e negoziato questa intesa e sono certo che insieme creeremo un team straordinario per la diffusione e l’affermazione sul mercato delle creazioni a cui inizieremo subito a dedicarci”.

Mirabello Carrara è una controllata al 100% di Caleffi Spa, originata dalla fusione delle maison Mirabello e Carrara, nel settore dell'home fashion, segmento lusso. Mirabello si distingue per la biancheria da letto, Carrara per la biancheria in spugna per la casa.