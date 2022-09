Abitudini e stili di consumo del riso in Italia

Mercoledì 28 settembre (ore 10) viene presentato il primo Osservatorio sui consumi del riso in Italia. In streaming i risultati e le nuove tendenze

Il prossimo 28 settembre, alle ore 10, nell’ambito della 54^ Fiera del Riso di Isola della Scala (Verona), si terrà il convegno “L’unicità del riso italiano: nuovi trend di consumo e comunicazione. Ricerca di mercato Italia-Europa sull’evoluzione delle abitudini e stili alimentari dei consumatori”.

Nell'occasione verrà presentato il primo Osservatorio italiano dedicato ai consumi del riso, che nasce per volontà dell’Ente Fiera di Isola della Scala. Oltre alle nuove tendenze del settore e della filiera a livello nazionale e internazionale. Durante il convegno, partendo dalle nuove abitudini e stili alimentari dei consumatori, verranno analizzate le ricadute in termini organizzativi e di comunicazione all’interno della gdo, grazie anche all’ultima ricerca di mercato di AstraRicerche, realizzata appositamente per il convegno. E al prezioso contributo di Ente Nazionale Risi e di JRE – Jeunes Restaurateurs.

Il talk rientra nel progetto di internazionalizzazione ‘Taste of Earth’ di Ente Fiera di Isola della Scala, una settimana di eventi, con espositori e chef da tutto il mondo. Obiettivo è far diventare la Fiera un punto di riferimento nazionale per quanto riguarda la valorizzazione del riso italiano.