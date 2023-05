ABreak coniuga ristorazione e inclusione sociale

Il furgone di ABreak si muoverà tra le sedi di Gruppo AB: il servizio di ristorazione sarà gestito interamente da persone con disabilità

ABreak è un servizio di ristorazione dedicato alla pausa pranzo di tutti i dipendenti AB, multinazionale italiana di riferimento per le soluzioni di sostenibilità energetica. Fino ad ora i più di mille dipendenti di gruppo AB, distribuiti nei Comuni di Orzinuovi, Villachiara, Romanengo e Cologne, nelle province di Brescia e Cremona, potevano utilizzare un’area ristoro dove portare da casa il proprio pasto o usufruire del servizio consegna pasti precotti; da oggi saranno raggiunti direttamente dal food truck. Il nuovo camion/furgone si muoverà tra le diverse sedi aziendali, con un’offerta gastronomica inclusiva: il servizio sarà gestito interamente da persone con disabilità. Con questa nuova iniziativa AB soddisfa due bisogni in apparenza distanti: risponde a necessità emerse durante i focus group organizzati tra i dipendenti che richiedevano un'altra forma di pasto e ulteriori momenti di socialità; e permette all’azienda di compiere un ulteriore passo nel rispetto dell'inclusione anche attraverso l’assunzione di categorie protette. Il progetto ABreak permette alle persone disabili impiegate di trovare il luogo adatto per esprimere tutto il loro potenziale e vedere valorizzate le proprie competenze oltre a consentire ai dipendenti di entrare in contatto con la disabilità e viverla nel quotidiano.

Per questo progetto AB ha scelto un partner già operante nella ristorazione e della formazione di figure disabili in questo settore: è Inchiostro Società Cooperativa Sociale, che promuove, organizza e gestisce attività di istruzione e formazione professionale, e di accompagnamento al lavoro e ogni attività finalizzata all'inserimento lavorativo. Oltre a gestire tre trienni di qualifica professionale (preparazione pasti, servizi di sala e bar, preparazione pasti personalizzato per diversamente abili) e un corso di diploma (tecnico di cucina), la Cooperativa, nel 2022, ha avviato il progetto Dituttaltrapasta, un percorso di inserimento lavorativo, dedicato a disabili tra i 17 e i 35 anni in uscita dal percorso scolastico o disoccupati di lungo periodo.

“La sostenibilità è sempre stata per AB non solo una semplice parola, ma un modo di pensare e di agire a tal punto che oggi, a distanza di oltre 40 anni, sostenibile non vuole essere solo il prodotto e la sua produzione, ma anche il proprio modello di governance, la cultura aziendale, la propria catena di fornitura, il rapporto con l’ecosistema in cui è inserita e le relazioni con e tra i dipendenti – commenta Chiara Baronchelli, membro del Cda di AB-. ABreak è molto più di un furgoncino, è piuttosto vedere concretizzato un approccio sostenibile, inteso sia dal punto di vista economico che soprattutto di inclusione sociale; un luogo per mangiare bene, sano, per confrontarsi e per prendersi un momento per riflettere a tutti i modi in cui si può essere diversi, ma non per questo distanti".

“Con questo progetto mettiamo in atto la capacità di una comunità di dar vita a processi di trasformazione, costruendo alleanze per il valore condiviso tra eccellenze aziendali, amministrazioni lungimiranti, buone pratiche di innovazione sociale e comunità di cittadini –aggiunge Alessio Gatta, presidente di Inchiostro-. Nasce una proposta: quella di vederci tutti, nessuno escluso, come un ingranaggio fondamentale di un ecosistema solidale capace di mettere a disposizione di tutti (indistintamente) le relazioni, le risorse e le competenze necessarie a farcela, trasformando i nuovi vuoti in imprese che ce la fanno e che aiutano a farcela, in luoghi generatori di speranza, lavoro, cultura, welfare, cittadinanza, creando coalizioni di soggetti che vogliono mettersi insieme per sperimentare innovazioni capaci di andare oltre “l solito modo di fare la cose, provando a fare il salto da testimonianza a proposta eco-sistemica, che poi è come dire da tentativo a sperimentazione e quindi a modello”.