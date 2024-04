Acqua Azzurra: bevande di qualità nelle originali bottiglie in vetro

Le bevande analcoliche Acqua Azzurra sono disponibili in nove gusti nel formato da 100: Cola, Aranciata, Mandarino Verde, Chinotto, Tonica, Ginger, Spuma bionda, Limonata e Cedrata

La qualità è assicurata non solo dall’acqua oligominerale che sgorga nelle incontaminate Piccole Dolomiti e dai naturali ingredienti. Prodotta dalla veneta Fonte Margherita 1845 viene imbottigliata in vetro in una bottiglia dal design carico di ricordi. Le bevande analcoliche Acqua Azzurra sono disponibili in ben nove gusti nel formato da 100 cl dedicato al mondo del retail. Bevande fatte come una volta, oltre all’acqua di montagna delle Piccole Dolomiti contengono polpa di vera frutta e selezionati aromi naturali. Ricordano l’autenticità delle bevande di un tempo. Al palato si riscoprono nobili e con gusto equilibrato.

Le bevande analcoliche Acqua Azzurra hanno un posizionamento a scaffale che privilegia la qualità e la sicurezza dell’acqua minerale delle Valli del Pasubio, la sostenibilità ambientale per l’utilizzo delle bottiglie in vetro e la genuinità per la scelta degli aromi naturali e della polpa di vera frutta. Senza trascurare l’originale design delle bottiglie in vetro che accentua la distintività a scaffale.

I nove gusti disponibili sono Cola, Aranciata, Mandarino Verde, Chinotto, Tonica, Ginger, Spuma bionda, Limonata e Cedrata. L’Aranciata contiene il miglior succo delle arance di Sicilia, il Mandarino Verde è espressione della tradizione siciliana e il Chinotto è realizzato con l’infuso di veri chinotti di Savona. Nove bevande che conservano la cura e il sapore di un tempo.

Accanto alle bevande ci sono i cinque aperitivi analcolici Acqua Azzurra - Spritz Zero, Gin Tonica Zero, Bellini Zero, Mojito Zero, Limoncello Spritz - disponibili nella bottiglia in vetro da 27.5cl. Sono gustosi aperitivi realizzati solo con l’acqua minerale delle Piccole Dolomiti e selezionati aromi naturali, senza coloranti artificiali e senza alcool. Con questi cinque nuovi aperitivi Fonte Margherita prosegue a promuovere una forma di socialità responsabile, la possibilità cioè di divertirsi e di socializzare bevendo analcolici.

Le bottiglie Acqua Azzurra, presenti in alcune insegne del retail, hanno un posizionamento a scaffale che privilegia la qualità e la sicurezza dell’acqua oligominerale delle Piccole Dolomiti, la sostenibilità ambientale, la naturalità degli aromi naturali, la distintività del design, l’ampiezza dell’assortimento e la necessaria efficacia della logistica.

