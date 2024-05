Yoga rivoluziona forma e immagine della gamma da 1 litro

Yoga, il marchio che da sempre delizia il palato degli italiani con il miglior sapore della frutta, si prepara ad un importante riposizionamento e rilancio delle linee più storiche e rappresentative

I SUCCHI YOGA si rinnovano nella GAMMA da 1 LITRO nelle tre declinazioni: classico, senza zuccheri aggiunti e 100% frutta con:

una nuova FORMA della bottiglia di plastica (50% riciclata),

una nuova IMMAGINE distintiva,

ampliando l’offerta CON NUOVE RICETTE E NUOVI GUSTI.

Yoga, la marca che nel corso della sua storia ha conquistato un posto centrale nella mente dei consumatori come sinonimo di succo di frutta, da oggi si propone in una NUOVA SHAPE dalle linee più ergonomiche e una size impression migliorata, a favore di una migliore superficie comunicativa, per essere più accattivante ed impattante a scaffale. La NUOVA SHAPE è ben conosciuta dai fruit lovers YOGA perché rimanda a quella forma ben conosciuta della bottiglia in vetro da 200 ml presente nel canale bar.

Le nuove bottiglie da LITRO, pratiche, leggere e comode, si confermano di forte appeal grazie anche all’utilizzo del pet trasparente, per esaltare al massimo le caratteristiche qualitative dei succhi Yoga.

LA NUOVA VESTE presenta un’immagine più accattivante e più facile da riconoscere grazie al logo portato in forte evidenza su sfondo rosso, dove la frutta emerge come la vera protagonista, grazie anche alla trasparenza del pack, che rimane tratto distintivo.

Plastica sì, ma per il 50% da plastica riciclata, una scelta che nasce dalla sensibilità della marca Yoga verso l’ambiente e verso coloro che vogliono il meglio della frutta da bere.

Infrangibilità del packaging e maneggevolezza del formato, assieme ad una consistente riduzione del peso della bottiglia garantiscono tutto il piacere della frutta da bere con una maggiore portabilità e sostenibilità.

Sono tre le gamme di Yoga LITRO in plastica interessate da questa operazione: