Acqua Frasassi: le nuove bottiglie riciclabili

Scelta ecosostenibile per Acqua Frasassi che propone nuove bottiglie da 0,50 litri in rPet con plastica al 50% riciclata e riciclabile al 100%, sia naturale che frizzante proposta al pubblico al prezzo di 0,29 centesimi. A riguardo l'azienda spiega: “Acqua Frasassi si fa portavoce di un nuovo impegno verso la responsabilità etica per la sensibilizzazione sulla salvaguardia del pianeta, promuovendo più consapevolezza anche nella scelta delle piccole cose di tutti i giorni, come questa nuova bottiglia da mezzo litro d’acqua, naturale o frizzante, che contribuisce a contenere gli sprechi perché parte di un’economia circolare: “bottle to bottle”.

Le certificazioni ottenute

La scelta di un packaging sostenibile segue la direzione già intrapresa dal gruppo che per i propri prodotti ha ottenuto varie certificazioni: Iso 9001:2015 per la qualità; Iso 14001:2015 per l’impegno concreto nel minimizzare l’impatto ambientale dei processi, prodotti e servizi; British Retail Consortium per la sicurezza alimentare; Ifs – International Food Standard per la conformità alle specifiche contrattuali e ai requisiti di legge.

Attende a breve anche Environmental Product Declaration, a garanzia delle informazioni che il produttore fornisce a distributori e clienti su impatto e requisiti ambientali.

Le attività nel rispetto per l'ambiente

In linea con la filosofia ecosotenibile dell'azienda, che ha recepito in anticipo le normative europee in fatto di rispetto per l'ambiente, Acqua Frasassi sta sviluppando il progetto Frasassi ReFriends, un circolo virtuoso che si occupa delle tematiche ambientali a tutto tondo e che sintetizza tutta la sua attenzione verso la responsabilità condivisa. Fra le varie iniziative previste in ReFriends, c'è anche la realizzazione di un’area giochi realizzata solo con elementi in plastica rigenerata.