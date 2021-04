Acqua Frasassi pensa al futuro. Responsabilmente

Naturale, o frizzante, l’acqua minerale del cuore verde delle Marche è sempre più sostenibile nelle nuove bottiglie 0,50 lt in rPET 50% riciclato, 100% riciclabile.

Pensiamo al futuro responsabilmente: già dall’etichetta, la call to action di Acqua Frasassi è un impegno, un invito e un progetto importante per un prodotto unico.

L’acqua che risale in superficie dopo avere attraversato per decenni antichissime rocce calcaree, purificandosi ed acquisendo caratteri peculiari di limpidezza e di elementi minerali durante il lungo percorso, si riveste di una nuova concezione e confezione, la bottiglia realizzata per il 50% in rPet, ossia il massimo previsto dalle attuali norme vigenti, e in largo anticipo sulla tabella di marcia del settore.

La bottiglia da 0,50 lt, in distribuzione dallo scorso settembre nelle varianti naturale e frizzante, risulta così riciclata al 50% e riciclabile al 100%.

1 di 3

Lo stabilimento Frasassi si trova all’interno del Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi, un’area dalla natura incontaminata, protetta da fonti inquinanti in cui è garantita l’integrazione tra l’uomo e la tutela dell’ambiente naturale.

Con questa nuova iniziativa Acqua Frasassi organizza un progetto corposo e deciso, Frasassi ReFriends, un circolo virtuoso che si occupa delle tematiche ambientali a tutto tondo, definito in 8 punti: 1#Re.Pet - Bottiglia in materiale 50% riciclato/100% riciclabile; 2#Re.spect - Rispetto per la natura; 3#Re.duce - Riduzione dei consumi; 4#Re.use - Riutilizzo della plastica nel massimo consentito dalla legge; 5#Re.educate - Informare e invitare al riciclo; 6#Re.clean – Supporto a progetti di salvaguardiadel territorio; 7#Re.cycle - Tutti gli elementi che compongono il packaging sono riciclabili 100%; 8#Re.park – Realizzazione di Frasassi Park, area giochi in plastica riciclata.