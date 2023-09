Alama Professional presenta i confanetti regalo per Natale

Pronti cofanetti regalo dedicati al Natale delle linee Repair e Hydra di Alama Professional, specializzato nella cura dei capelli

Pronte le gift box dedicate al Natale di Alama Professional che promuove i cofanetti regalo della linea Repair e Hydra, dedicati alla cura dei capelli. In particolare, il brand lancia il gift box della linea Hydra, per capelli secchi, e il gift box della linea Repair, per capelli danneggiati e sfibrati, per uomo e per donna. Il kit della linea Hydra include shampoo, conditioner ed elisir oil, mentre il kit della linea Repair include shampoo, conditioner e miracle fluid 5 in 1.

Si tratta di prodotti privi di siliconi, parabeni, petrolato, solfati e coloranti artificiali che donano luminosità e morbidezza grazie all’azione della cheratina, che li nutre e ristruttura in profondità.