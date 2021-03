Alce Nero: primo store a marchio

Il brand testa il suo primo punto di vendita a marchio Alce Nero realizzato a San Lazzaro, paese dell’hinterland bolognese, negli spazi che ospitavano alcuni uffici.

Il negozio si trova in via Palazzetti 5/C e si sviluppa su una superficie di 80 mq e altrettanti per magazzini e uffici di servizio. L'offerta comprende l’assortimento completo Alce Nero dell’area secco, fresco e surgelato. L'obiettivo dell'azienda è di presentare tutti i prodotti comunicando i valori aziendali.

Il negozio, realizzato in collaborazione con Exibia, un partner storico di Alce Nero per gli allestimenti, si propone anche come spazio in cui trovare informazioni sulla agricoltura biologica, le materie prime e i processi di lavorazione.

“Alce Nero è oggi una marca piuttosto nota, tuttavia molti nostri clienti, anche affezionati, non hanno consapevolezza della quantità di prodotti che il nostro gruppo produce e della ricchezza della nostra proposta, che conta più di 400 articoli, nelle diverse categorie -afferma Massimo Monti, amministratore delegato di Alce Nero - In questo negozio chi verrà potrà vedere, toccare con mano e, ci auguriamo, provare tutta questa varietà. Ci fa anche piacere, in questo interminabile momento di emergenza, mandare un piccolo ma concreto segnale di come sia comunque possibile continuare ad investire, cercando strade nuove ed immaginando un futuro migliore”.

Dopo questo primo esperimento l'obiettivo del gruppo è di sviluppare ulteriormente la rete con nuove strutture in altre aree geografiche.