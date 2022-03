Ale Fresh Market: l’app per i prodotti veneti

Da un'idea di Alessandro Ardetta nasce Ale Fresh Market, l'app che propone prodotti a Km0, attiva nel Veneto. L'imprenditore si rifà alla tradizione della famiglia che da generazioni opera nel settore ortofrutticolo. La nonna Adelaide Marini, infatti, trasformò una piccola vendita al mercato in un punto di vendita al dettaglio e all’ingrosso. Negli anni è diventato il business di famiglia. L'azienda rifornisce ristoranti, catering, bar e negozi.

Nell'era del web, il salto in avanti lo compie il giovane imprenditore che dà vita ad Ale Fresh Market con l’intento di offrire lo stesso servizio riservato ai ristoratori, catering e professionisti del settore alimentare, a tutte le famiglie e i consumatori finali che scelgono il Km zero come filosofia di consumo, la stagionalità e il sostegno alle realtà agricole del Veneto. L'idea, già avviata nel 2019, è maturata e si è evoluta durante il lockdown, in seguito al boom di richieste ricevute. Nasce così questa nuova applicazione che funziona in maniera molto semplice: basta scaricare l'app, scegliere i prodotti da acquistare e scegliere data e ora di consegna. In linea con la filosofia del suo ideatore, Ale Fresh Market propone confezioni sostenibili. L'assortimento comprende un'ampia proposta di frutta e verdura.