Alfonsino: accordo con Euroesse per la consegna a domicilio

Nei punti di vendita Euroesse della Campania la consegna a domicilio per la spesa fatta tramite l'app sarà effettuata da Alfonsino

Si definisce la collaborazione tra Alfonsino, azienda attiva nel settore food order&delivery

nei piccoli e medi centri italiani, ed Euroesse Supermarket, catena campana del gruppo Morgese che opera con 23 supermercati e un cash and carry. L'accordo consentirà di attivare la consegna a domicilio in trenta minuti per la spesa effettuata tramite l'apposita app, a partire in questa prima fase dallo store di Portici per espanderla successivamente ai punti di vendita di Caserta, Nola e Avellino.

“Questa collaborazione ci consentirà di offrire un servizio ancora più capillare a livello regionale, ampliando e migliorando la nostra offerta, oltre a farci muovere un passo decisivo in termini di leadership" afferma Carmine Iodice, amministratore delegato di Alfonsino spa.

Lo sviluppo di Alfonsino

I piani di sviluppo di Alfonsino mirano a un'ulteriore crescita sul territorio e allo sviluppo della Business Unit Groceries, puntando sull'integrazione tra asset dei retailer e tecnologia in-app di nuova generazione. Alfonsino intende infatti fornire al cliente un’esperienza sempre più completa, caratterizzata da una maggiore precisione nell’informazione sulle disponibilità attraverso l’app.