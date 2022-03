Alì: il servizio click and collect sbarca a Noventa Padovana

Si potenzia il servizio di consegna click&collect nella rete Alì (Selex) e si attiva nel magazzino del canale eCommerce Alìperme.it di Noventa Padovana

Si potenzia il servizio di consegna click&collect nella rete Alì (Selex) e si attiva nel magazzino del canale eCommerce Alìperme.it di Noventa Padovana, in via Noventana,

194. Lo spazio era già attivo come hub per la preparazione delle spese consegnate a casa attraverso il servizio di delivery, oggi amplia le sue funzioni e il servizio portando l'eCommerce a regime anche in questa zona. L'assortimento di oltre 10.000 referenze tra cui i prodotti della pescheria, della gastronomia e della macelleria servita, rispecchierà l'offerta dell'insegna, con gli stessi prezzi e promozioni.

Alì incrementa in questo modo i punti di consegna che salgono oggi a 53 comuni. Sono invece 248 i comuni serviti dalla consegna della spesa a casa nelle province di Padova, Treviso, Venezia, Vicenza, Ferrara, Bologna, Pordenone e Rovigo.

Le dichiarazioni

“Abbiamo scelto questo spazio per trasferire il magazzino di riferimento aziendale per la spesa online perché in grado di rispondere perfettamente alle sempre crescenti richieste di queste nuove forme di servizio” dichiara Gianni Canella, vice presidente di Alì spa.

“Questo intervento ha permesso non solo di riqualificare uno spazio abbandonato ma soprattutto ha consentito di rispondere ad un'istanza reale ed urgente" aggiunge il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano.