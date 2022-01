Alì (Selex): la crescita esponenziale dell’eCommerce

La pandemia ha dato una spinta importante alla spesa online. Molti retailer si sono adattati alle nuove esigenze di consumo potenziando il proprio eCommerce. Scelte in diversi casi premianti come nel caso di Alì (Selex) che ha registrato un incremento notevole (+53%) del settore. La piattaforma dell'insegna, disponibile a questo sito, oggi conta oltre 300.000 clienti.

Per incrementarlo ulteriormente, la catena ha avviato una promozione, attiva dal 13 gennaio in tutto il Veneto, che riduce ad 1 euro il costo della consegna per le prime due spese. Inoltre, ha potenziato lo scorso anno i punti di consegna del 40% nel 2021. Ad oggi sono 51 i punti di vendita coperti dal servizio di click&collect (nel 2020 erano 15). Sono 110 i Comuni serviti dalla consegna della spesa a casa nelle province di Padova, Treviso, Venezia, Vicenza, Ferrara, Bologna, Pordenone e a breve Rovigo.

Gli asset di Alì

Lo sviluppo dell'eCommerce si concentra per Alì su alcuni punti chiave: assortimento e servizio in primo luogo. L'offerta, che comprende oltre 10.000 prodotti, valorizza in primis i produttori locali. I prodotti presenti online rappresentano fedelmente l'offerta della rete fisica dell'insegna, così come i prezzi, le promozioni e i punti fedeltà.

"Il cliente -spiega l'azienda- diviene fruitore di un brand nel modo che più gli piace in quel momento: può scegliere se fare la spesa in negozio, se farla online e andarla solo a ritirare in negozio, se riceverla a casa, come specchio di una visione olistica che vede il cliente scegliere Alì perché si muove in maniera coerente e coordinata in tutti i canali, consentendogli di essere libero di muoversi a suo piacimento: ed è così che gli migliora la vita".

Il futuro

I progetti di crescita di Alì prevedono numerose attività. "Per il 2022 il piano di sviluppo è altrettanto importante e proprio per questo siamo alla ricerca di nuovi picker e driver" afferma il vice presidente del Gruppo Alì, Gianni Canella.