Alì (Selex) compie 50 anni e riapre il suo primo store

A distanza di 50 anni, Alì (Selex) riapre il suo primo punto di vendita di via Curzola a Padova. Un'apertura dal forte valore simbolico a cui hanno preso parte, in occasione della celebrazione dell'importante anniversario, il fondatore della società Francesco Canella e i fratelli Pietro e Settimo insieme ai rispettivi figli Marco e Gianni, Enrico e Matteo, Giuliano

e Silvano che oggi guidano l’azienda attiva con 115 punti di vendita in Veneto e in Emilia

Romagna.

Il negozio di via Curzola presentava all'epoca il reparto di gastronomia servita. "Fu il primo supermercato in Italia ad esserne dotato" sottolinea l'azienda.

“Se mi guardo indietro vedo una storia fatta di tanti sacrifici, ma la voglia di fare che mi ha sempre animato, mi ha consentito di pormi continuamente nuovi obiettivi -sostiene Francesco Canella, presidente e fondatore di Alì spa-. Ma ciò che più conta è che ad aver dato ali al mio sogno imprenditoriale sono stati i miei collaboratori ed è grazie a loro, alla loro professionalità e alla loro passione per la qualità e alla loro attenzione per il cliente se oggi Alì può soffiare le sue prime 50 candeline e può continuare a guardare verso nuovi e importanti traguardi. Questo il motivo per cui abbiamo deciso di riconoscere un premio a tutti i collaboratori destinando loro una cifra complessiva di 1.125.000 euro”.

Il vice presidente Gianni Canella aggiunge: "Sin da piccolo ho avuto modo di apprendere e di fare miei i valori e i principi che stanno alla base di questa sana azienda di matrice familiare. Ora a noi della seconda generazione Canella, il compito di continuare a progettare nel pieno rispetto della nostra mission: migliorare la vita alle persone

attraverso concrete azioni di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Perché il futuro dei figli di quest’epoca e delle generazioni che verranno va in quella direzione e noi dobbiamo prendercene cura da subito”.