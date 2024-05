Alimenta: Sapore della Tradizione e Innovazione

L’azienda romagnola Alimenta celebra 11 anni di successo e Innovazione, inaugurando il 2024 con nuovi lanci e l’imminente apertura di un nuovo stabilimento produttivo di Pinsa a Riccione

L’innovazione costante ed incrementale guida la crescita di Alimenta Produzioni, azienda nata nel 2013 con sede a Riccione, presente in Italia e all’estero con un’offerta di panificati tra cui Piadine Pinse e basi da farcire. Il payoff è Artigiani dell’innovazione, che rappresenta la ricerca del sapore della tradizione e delle specialità regionali, guidati dall’innovazione. Alimenta vuole portare sulla tavola dei consumatori la scoperta delle specialità regionali, con prodotti salutari, originali e gustosi.

L’azienda inaugurerà a settembre un nuovo stabilimento, aggiungendosi agli altri sette impianti, che si estenderà su un’area di 1.800mq con una capacità produttiva di 96mila Pinse al giorno: “Uno stabilimento automatizzato, sostenibile, e in grado di rispondere alla crescente domanda di Pinsa da parte dei consumatori. Nel 2022 solo con la pinsa fatturavamo 3 milioni e 800 mila euro, mentre nel 2024 prevediamo di superare gli 11 milioni. Queste cifre rendono l’idea dello sviluppo di questo prodotto diventato un alimento di tendenza nell’alimentazione italiana ed estera” introduce il marketing manager Francesco Rufolo.

Alimenta ha chiuso il 2023 con 40 milioni di fatturato, e confermandosi leader nella produzione di Piadina Romagnola IGP: “abbiamo quasi triplicato il fatturato in 6 anni, e produciamo il 46% della Piadina Igp sul mercato”. È presente in Gdo con prodotti freschi e ambient, con i quali servono tutte le insegne e nel Food Service con prodotti frozen. Molto importante è anche la presenza all’estero, in cui hanno consolidato rapporti con clienti in Australia, USA, Polonia, e Nord Europa e stanno sviluppando anche ricette dedicate per entrare in altri mercati strategici.

Al Cibus con Innovazione e Restyling

Alimenta sarà a Cibus dal 7 al 10 Maggio, presenterà quattro nuovi prodotti da forno e un restyling. Il lancio più importante riguarda sicuramente la Puccia alla Salentina, che si aggiunge alle specialità regionali presenti nella gamma. È un prodotto distintivo, versatile e qualità eccellente, che porta valore nella categoria.

Il panino rustico, invece, è una base gustosa e fatta con l’impasto della pizza. Anche il Saltimbocca è un’importante novità nel nuovo formato da 80gr e 4 pezzi, nella versione classica e integrale.

Si tratta di referenze innovative con cui Alimenta vuole conquistare nuove fette di mercato.

In particolare, con la novità Piada Break intende presidiare un’occasione di consumo diversa, ossia quella snack e dell’aperitivo, assecondando rinnovate esigenze dei consumatori.

Con il restyling dei Cascioni, Alimenta rinnova il pack per far risaltare un prodotto di valore, tipico della tradizione Romagnola in 5 versioni. Il Cascione è un’eccellenza artigianale con cui vogliamo entrare anche nel mercato estero.

