PLMA’s World of Private Label: Vivi l’emozione!

Il Mondo del Marchio del Distributore della PLMA rappresenta il principale evento annuale per il settore del marchio del distributore in tutto il mondo, richiamando oltre 30.000 professionisti del settore, produttori e rivenditori, acquirenti provenienti da supermercati, ipermercati, discount, farmacie, negozi specializzati e molti altri provenienti da 120 paesi per esplorare le ultime novità, tendenze e innovazioni nel marchio del distributore. Con migliaia di espositori che espongono i loro prodotti e servizi, i partecipanti godono di un accesso senza pari a una vasta gamma di offerte da tutto il mondo. Le tendenze degne di nota in fiera includono la sostenibilità (39%), esigenze dietetiche (31%), vegani, vegetali e vegetariani (22%) e approvvigionamento biologico (26%). La fiera offre preziose opportunità per creare reti e formare nuove partnership, consentendo ai professionisti di rimanere informati e in prima linea sugli sviluppi del settore.

Ne abbiamo parlato con Peggy Davies, Presidente della PLMA.

Il tema di quest’anno è “Connettere, Procurare, Crescere”. Cosa si aspetta dal Mondo del Marchio del Distributore della PLMA: di quest’anno?

Mi aspetto in particolare una gran diversità di espositori e partecipanti al dettaglio in missione per far crescere in modo redditizio la propria attività. È sempre stimolante testimoniare quanto le persone amino fare rete e navigare nello spazio espositivo per esplorare i prodotti alimentari e non alimentari offerti dagli espositori. Mi aspetto che il Mondo del Marchio del Distributore 2024 della PLMA fornisca una piattaforma dinamica per l’approvvigionamento, l’apprendimento e il collegamento con le parti interessate del settore. È l'evento di riferimento per chiunque voglia rimanere all'avanguardia nel mondo del marchio del distributore.

Quali sono le tendenze di quest’anno al Mondo del Marchio del Distributore della PLMA?

Con un record di oltre 2.900 espositori provenienti da 73 paesi, l'industria può aspettarsi un’ampia varietà di prodotti di tendenza, tra cui scelte biologiche, alternative prive di ingredienti, antipasti di carne a base vegetale, soluzioni sostenibili, opzioni salutari e molto altro. Consiglio vivamente di visitare il Supermercato delle idee, dove troverai Una vetrina esauriente dedicata all’innovazione, allo sviluppo di nuovi prodotti (NPD) e alle tendenze emergenti nel marchio del distributore che rispecchiano le tendenze attuali dei consumatori, il tutto comodamente situato in un'unica posizione.

Quali sono i programmi aggiuntivi?

Il primo giorno della fiera, lunedì 27 maggio, ospiteremo il nostro programma di seminari con gli ultimi approfondimenti sulle tendenze dei consumatori e dedicati alla sulla vendita al dettaglio. Abbiamo organizzato anche due workshop interattivi su misura per gruppi più piccoli alla partnership strategica e progettazione del packaging. Per i partecipanti registrati non è previsto alcun costo per la partecipazione. (Clicca qui per maggiori informazioni).

Perché le aziende italiane dovrebbero venire all'evento dell'anno per l'industria del marchio del distributore ad Amsterdam?

Partecipare al Mondo del Marchio del Distributore della PLMA ad Amsterdam è essenziale per tutti gli addetti ai lavori del settore perché è la piattaforma definitiva per stabilire collegamenti commerciali internazionali, scoprire prodotti innovativi e rimanere all'avanguardia nel mercato. Con migliaia di espositori che presentano le loro offerte, è un'ottima opportunità per scoprire nuove aziende e tendenze. Inoltre, Amsterdam è una città fantastica che arricchisce l'esperienza complessiva!