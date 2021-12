Alla scoperta del retail, tutto da guardare. Benvenuti in Top Store 2021

Se c’è una cosa che nessuna job description ha, quando si parla di lavorare nel o con il retail, è l’indicazione che i negozi online o offline (non fa differenza) devono essere visti, visitati, provati, nel senso proprio del termine, bisogna essere clienti e non per finta ma sul serio. Certo l’empatia aiuta a mettersi nei panni di chi compra, ma ancora di più aiuta l’esperienza sul campo. Perché? Semplice: “Retail is detail” e guardare con i propri occhi è diverso dal sentirselo raccontare. La dimostrazione è lì da vedere, il successo delle nuove formule non arriva da compitini ben fatti ma dall’attenta osservazione di ciò che ci circonda; lo sanno molto bene gli imprenditori che visitano i propri negozi tutti i giorni o quasi, in alcuni casi infilandosi un grembiule e mettendosi dietro il banco, in altri aggirandosi per gli scaffali, facendo la spesa. Lo sa molto bene Marco Brunelli, patron di Finiper, famoso per le sue incursioni negli ipermercati a insegna Iper, La grande i, cui non sfugge nulla... il buono e il meno buono.

E non vale solo per i retailer, si racconta che Michele Ferrero usasse fare le sue riunioni all’interno dei negozi della gdo, riunioni “immersive” diremmo oggi, ma che anche allora riportavano gli operatori dell’azienda all’interno dei luoghi che avrebbero commercializzato i loro prodotti.

Conoscere il retail vale quindi anche per l’industria perché non c’è niente di peggio di un venditore che non conosce il proprio cliente. Qualcuno obietterà che non si può essere dappertutto: nei propri negozi e in quelli dei competitor, in Italia e all’estero, è vero ed è per questo che con Gdoweek da tempo forniamo video e foto delle nuove aperture, con l’occhio di chi conosce il retail e guarda anche dove gli altri non guardano, ma non ci limitiamo a raccontarlo, ve lo facciamo vedere.