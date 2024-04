Media World e Scavolini attivano una partnership

Il mondo dell'elettronica di consumo e quello dell'arredo fanno fronte comune per nuove esperienze di acquisto

Nuova sinergia tra industria e retail. Scavolini, specializzata nel settore cucina e arredo, e l'insegna di elettronica di consumo MediaWorld (parte del gruppo internazionale MediaMarktSaturn Retail Group) hanno avviato una collaborazione con l’obiettivo di valorizzare i settori. Infatti, all’interno del MediaWorld Tech Village di Milano Certosa sarà allestita un’area ad uso esclusivo Scavolini. Attraverso la combinazione delle due proposte, Scavolini e MediaWorld offrono un'esperienza di acquisto innovativa, completa e integrata, consentendo a ciascun cliente di trovare la soluzione ideale per la propria casa.

“Questa partnership evidenzia ancora una volta la nostra attitudine ad accogliere iniziative all’avanguardia, anche in ambito retail. La nostra presenza all’interno di MediaWorld Tech Village ci consente di offrire non solo prodotti di alta qualità, ma anche servizi e consulenze che arricchiscono l’esperienza d’acquisto, facilitando il processo decisionale degli acquirenti. L’attenzione al cliente è sempre stata per noi una priorità, crediamo fermamente che i consumatori soddisfatti siano il vero patrimonio di un'azienda e, per questo, ci impegniamo ogni giorno per migliorare il servizio offerto. Oltre all’importanza di fornire prodotti di qualità, riteniamo infatti fondamentale assicurare un’esperienza d’acquisto soddisfacente, basata su trasparenza e affidabilità” commenta Fabiana Scavolini, amministratore delegato di Scavolini.

La collaborazione

I clienti in visita allo store, anche grazie al supporto di un innovativo software di progettazione 3D, avranno la possibilità di esplorare la vasta gamma di soluzioni d’arredo Scavolini, visionare la materioteca con finiture e materiali e richiedere progetti su misura, usufruendo di una consulenza personalizzata grazie allo staff di Abitare srl, storico partner Scavolini che gestisce anche lo Scavolini Store Sempione in Corso Sempione 39 a Milano.

“L’accordo siglato con Scavolini è un traguardo particolarmente rappresentativo della nostra strategia Experience what’s possible e testimonia la volontà di fare sistema a beneficio dei clienti, offrendo esperienze d’acquisto sempre più distintive. Le evidenti sinergie, infatti, elevano ulteriormente la possibilità di offrire una consulenza avanzata a vantaggio dei clienti che, grazie a questa partnership e alla vasta profondità di assortimento del catalogo MediaWorld potranno individuare soluzioni complete e personalizzate per una casa dove tecnologia e design dialoghino e si valorizzino a vicenda. I clienti, infatti, avranno a disposizione non soltanto gli elettrodomestici che tipicamente si inseriscono nel progetto di una cucina, ma anche tutti gli accessori tecnologici a completamento” dichiara Guido Monferrini, amministratore delegato MediaWorld.