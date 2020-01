Altroconsumo: le insegne migliori per la spesa online

Sempre più italiani scelgono di fare la spesa su internet e prediligono la consegna a domicilio. Emerge da un'indagine di Altroconsumo effettuata sulle nove principali catene di supermercati e portali di eCommerce che offrono il servizio di spesa online come Carrefour, Conad, Coop, Esselunga e Lidl per la grande distribuzione e Amazon (Pantry e Prime Now), Cicalia e Glovo per i siti di eCommerce.

Altroconsumo ha effettuato 33 ordini in quattro grandi città (Roma, Milano, Napoli e Bari) e due di provincia (una nel torinese e l'altra nel padovano). Il test analizza l'assortimento, la velocità della consegna e il rispetto degli orari indicati, la separazione delle diverse tipologie di prodotti, costi e modalità di restituzione dei prodotti, sostenibilità degli imballaggi.

I giudizi

Conad per i supermercati e Amazon Prime Now per l’eCommerce risultano i migliori secondo questa analisi. Per quanto riguarda Conad ha ottenuto il punteggio massimo per assortimento, consegna, costo del reso e sostenibilità degli imballaggi usati, cioè buste compostabili, mentre il servizio di Amazon, presente solo a Milano e Roma, si distingue per l'assortimento e per il servizio di reso e rimborso.

Anche Esselunga si distingue per l'assortimento e per i costi di restituzione. In quarta posizione c'è Carrefour. Seguono Amazon Pantry ed EasyCoop, che ottiene giudizi bassi per il costo del reso e per imballaggi poco sostenibili. In coda ci sono l'app Glovo che ha un assortimento considerato povero e una cattiva separazione dei prodotti alla consegna, ma anche Lid con il servizio curato da Supermercato24.