Amaro Lucano lancia la nuova consumer promo

AMore Lucano – scegli l’amaro che ama l’Italia è la consumer promo invernale lanciata da Amaro Lucano e indirizzata alle famiglie italiane che hanno la possibilità di accedere ai buoni spesa in palio e al superpremio finale: ossia un viaggio a Matera, territorio di origine del brand. Si tratta di un progetto a supporto del sell in e aumento del sell out in un momento di alta stagionalità come il Natale.

La promo sarà attiva dall’8 novembre al 16 gennaio 2021 e si potrà partecipare acquistando una bottiglia di Amaro Lucano nelle due versioni da 50cl e 70cl. Il mini-sito dedicato permetterà al consumatore di scoprire subito se ha vinto uno dei 185 buoni spesa in palio, spendibili in una delle insegne indicate, per un valore complessivo di 10.000 euro. L'estrazione finale decreterà invece il vincitore del superpremio.

La comunicazione

Per la promozione dell'iniziativa è stato lanciato un piano di comunicazione integrato che prevede anche un’attività di digital branded content con il coinvolgimento di Casa Surace per raggiungere anche il target più giovane. Per tutto il mese di dicembre, infatti, la nota community popolerà i propri canali social (Facebook e Instagram) con la campagna #AMORELUCANO dedicata alle diverse forme di amore, attraverso il racconto scanzonato di diverse storie. Per rendere il prodotto particolarmente visibile a scaffale, inoltre la bottiglia di Amaro Lucano è personalizzata con un collarino dedicato alla promo, posizionata all’interno di espositori con grafica dedicata presenti nei principali punti di vendita del territorio nazionale.