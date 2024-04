Amazon Fresh: consegna in giornata per tutti i clienti

In alcune città italiane è stato attivato il servizio di consegna a domicilio in giornata per chi fa la spesa online su Amazon Fresh e Pam Panorama

C'è una novità nei servizi di Amazon: la consegna a domicilio sarà effettuata in giornata non soltanto per i clienti Prime ma per tutti. Il servizio è attivo Milano, Roma, Torino e Bologna e prevede la possibilità di fare la spesa sia su Amazon Fresh che su Pam Panorama. I clienti iscritti a Prime potranno ricevere la spesa anche in finestre di un’ora nelle aree coperte dal servizio.

“Siamo sempre alla ricerca di soluzioni per rendere la spesa dei nostri clienti ancora più semplice, rapida e conveniente -dichiara Camille Bur, responsabile di Amazon Fresh per Germania, Italia e Spagna-. Questa novità permetterà ad Amazon di offrire ai clienti un’esperienza d’acquisto che possa garantire loro ampia selezione, valore e comodità.”

La promozione

I clienti che non hanno mai fatto la spesa su Amazon Fresh possono beneficiare di una promozione iniziale che prevede 30 euro di sconto totale sui primi tre ordini (10 euro per ciascun ordine) con spesa minima di 50 euro La promozione è valida fino al 31 maggio.