Amazon Fresh disponibile a Milano, rinnovata l’esperienza d’acquisto di Prime Now

Da fine gennaio Amazon ha reso disponibile sul sito una sezione denominata Amazon Fresh, ridisegnando interfaccia ed esperienza di acquisto di Prime Now, il servizio riservato agli abbonati Prime, che consente di ricevere la spesa a casa entro due ore.

Per ora, il servizio è disponibile per chi abita a Milano e comuni limitrofi, nelle aree coperte sia con Amazon Fresh sia con U2 Supermercato su www.amazon.it e sulla shopping app di Amazon. Abbiamo fatto quindi qualche domanda a Camille Bur, responsabile di Amazon Fresh per Italia, Spagna e Francia, per scoprire di più sul servizio, disponibile solo online, visto che in Italia -e in Europa- non esiste ancora un punto di vendita fisico Amazon Fresh, come i cinque che sono attivi negli Usa.

Cosa differenzia il servizio Amazon Fresh rispetto a Prime Now? Come potranno convivere?

In Amazon siamo sempre alla ricerca di modi per innovare per conto dei nostri clienti e Fresh, il nostro nuovo servizio di consegna della spesa in giornata, in finestre di una o due ore a scelta, offre ai clienti Prime un'esperienza di acquisto di generi alimentari conveniente e migliorata, direttamente su Amazon.it e tramite l'app di acquisto di Amazon. Con Fresh, i clienti Prime possono trovare tutto quello che serve per la propria spesa settimanale, con una migliore “customer experience” e la stessa comodità di consegna che conoscono da Prime Now. Chiunque lo desideri può iscriversi ad Amazon Prime iniziando un periodo di prova gratuita di 30 giorni.

Come è organizzata la partnership con U2?

U2 e Fresh sono offerte complementari del servizio di consegna della spesa in giornata di Amazon. I clienti Amazon Prime di Milano, per la loro spesa settimanale, possono scegliere di acquistare su U2 Supermercato (disponibile da anni su Prime Now), attraverso i link dedicati o direttamente dalla shopping app di Amazon. Sono disponibili prodotti freschi, il tutto con la consegna in finestre di due ore a scelta, nella stessa giornata, oppure è possibile programmare la consegna in una finestra di un’ora al costo di 4,99 € - per ordini superiori ai 50 €-. Amazon Fresh offre una selezione di oltre 10.000 articoli tra cui un’ampia gamma di prodotti di uso quotidiano come i generi alimentari, che comprendono eccellenze locali di piccoli produttori e start up italiane, ma anche frutta, verdura, carne, pesce, surgelati, alimenti per bambini, prodotti per la cura personale e per la casa, così come come una selezione di alcuni dei prodotti più popolari su Amazon.it (quali dispositivi, prodotti di elettronica e intrattenimento, prodotti dei marchi esclusivi Amazon).

Oltre a Milano e dintorni sarà ampliato ad altre zone d’Italia?

Sappiamo quanto i clienti Amazon Prime di Milano amino la comodità di ricevere la propria spesa in un’ora o in finestre a scelta di due ore e confermo che la consegna della spesa in giornata da Amazon Fresh e dai partner locali sarà estesa ai milioni di clienti Amazon Prime a Roma e in altre città prima della fine dell’anno.

Quali sono gli obiettivi a livello numerico del servizio, quali le disponibilità attuali? È prevista una scalabilità?

Non siamo soliti commentare i nostri piani futuri, ma possiamo confermare che Milano è il punto di inizio e che presto saranno dati ulteriori dettagli rispetto ai nostri sforzi per offrire ai clienti un’ampia scelta di prodotti a prezzi convenienti e con un servizio di consegna efficiente.

Come siete organizzati a livello logistico? Avete un magazzino di riferimento per i prodotti con la catena del freddo?

I clienti Amazon si aspettano prodotti freschi di alta qualità. Abbiamo già dimostrato di poter gestire con successo la catena logistica per i prodotti freschi. Con la nostra esperienza nella logistica abbiamo dunque impostato ogni aspetto della nostra catena. All’interno del nostro Centro di distribuzione urbano, sono presenti delle apposite apparecchiature di raffreddamento e congelamento. Per il trasporto di queste merci Amazon utilizza delle speciali borse termiche che garantiscono il mantenimento della giusta temperatura, anche in casi di elevate temperature esterne. I dipendenti del Centro di distribuzione urbano ricevono un’adeguata formazione e tutte le istruzioni necessarie per gestire gli alimenti confezionati in sicurezza e secondo i criteri di legge vigenti.

Le consegne ultimo miglio saranno gestite direttamente da Amazon e U2?

Gli ordini provenienti del nostro Centro di distribuzione urbano saranno consegnati da corrieri dedicati. Mettiamo tutta la nostra competenza operativa, sviluppata dall’esperienza di oltre 125 centri di distribuzione in tutto il mondo, nella gestione di questo servizio. Per quanto riguarda i prodotti del supermercato U2, Amazon garantirà la consegna tramite i propri fornitori nella città.