Amazon Fresh: soluzioni hi-tech e prodotti premium

Tre anni dopo l'acquisizione di Whole Foods Market, Amazon continua a diversificare la sua offerta consolidando la sua presenza nel retail fisico con nuove soluzioni. L’azienda ha realizzato a Woodland Hills, in California, il flagship store Amazon Fresh, ubicato al 6245 di Topanga Canyon Blvd, sviluppato su una superficie di oltre 3.000 mq, con un assortimento premium e innovazioni tecnologiche instore tra cui le funzionalità contactless. Il locale è dotato sia di casse checkout tradizionali sia della soluzione senza cassa già sperimentata in altre strutture, come raccontato in questo articolo.

Questo punto di vendita propone prezzi costantemente bassi per tutti e consegna gratuita in giornata per i membri Prime consentendo un risparmio del 5%, al momento del pagamento, utilizzando Amazon Prime Rewards Visa Signature Card o Amazon Prime Store Card.

Elementi tecnologici

Amazon Fresh è stato progettato per consentire un'esperienza di acquisto che leghi online e offline. Per agevolare la spesa, questo store propone il carrello Amazon Dash, munito di lettore sul manico, che consente ai clienti di saltare la fila alla cassa: l’attivazione della Dash Cart, attraverso il QR Code e l’app specifica di Amazon, infatti, permette ai clienti di posizionare gli articoli da acquistare nel carrello, il quale emette un segnale acustico per indicare che il codice a barre di un prodotto è stato letto e registrato mentre sullo schermo viene visualizzato il conteggio effettuato grazie a una combinazione di algoritmi e sensori. Al termine degli acquisti, i clienti escono dalla corsia specifica e completano automaticamente il pagamento.

La struttura è, inoltre, dotata di stazioni Ask Alexa dove usufruire delle nuove funzionalità di Alexa, utili ad indirizzare i clienti nella gestione delle loro liste della spesa, o per rispondere a eventuali quesiti su assortimento e servizi.

Offerta

Amazon Fresh offre una selezione di prodotti freschi di ortofrutta, carne e pesce, insieme a una gamma di prodotti da forno e cibi preparati freschi ogni giorno dal team culinario del negozio, dal pane appena sfornato alle pizze preparate su ordinazione, ai prodotti di rosticceria e ai panini caldi. Sono presenti in assortimento sia prodotti di marca che private label, compresi i marchi di Amazon e di Whole Foods Market. L'azienda introdurrà anche i due nuovi brand a marchio del distributore: Fresh e Cursive. Nella scelta dei prodotti, Amazon pone particolare attenzione al biologico e ai prodotti salutari così come ai prodotti del territorio, porponendo un packaging, laddove possibile, sostenibile.