Apre a Treviso il 20° Emporio Fratelli Carli

Fratelli Carli sceglie nuovamente un centro storico per un proprio Emporio. All’interno l’olio, ma anche conserve e prodotti Bio

Aprirà sabato 3 settembre il 20° Emporio della catena retail di Fratelli Carli. Il punto di vendita si trova in Piazza dei Signori a Treviso ed è il terzo della catena monomarca in Veneto, dopo Padova e Vicenza. L’apertura sarà anticipata da una festa di inaugurazione su invito, il 2 settembre. Fratelli Carli sceglie nuovamente il cuore pulsante della città e centro storico, con uno store collocato sotto gli antichi portici e caratterizzato da due ampie vetrine.

“Siamo particolarmente orgogliosi di raggiungere quota 20 Empori -commenta Claudia Carli, marketing manager di Fratelli Carli-. Il viaggio dei nostri Empori prosegue dopo aver scoperto, con l’impegno degli anni, di aver colto la giusta curiosità e l’apprezzamento da parte dei nostri consumatori, felici di darci il benvenuto nella propria città e soddisfatti di fare la loro esperienza di gusto”.

All’interno dell’Emporio

All’interno dell’Emporio Carli trevigiano saranno presenti non solo il celebre Olio, ma anche tutti i prodotti e le conserve della tradizione gastronomica ligure e mediterranea, come tonno, verdure, olive, pesto, sughi pronti, salse, ma anche pasta, vini, aceti e dolci. In vendita anche un’intera gamma di prodotti Bio.

Le vetrine dello store sono state allestite con sgabelli e tavoli imbanditi che rimandano alla tradizione delle tavole da pranzo delle famiglie italiane. Inoltre, sono stati inseriti a supporto anche dei monitor che anticipano il viaggio gustativo che si potrà vivere all’interno del punto di vendita Fratelli Carli.

L’Emporio Carli per avvicinarsi al consumatore

È una scelta dell’ultimo decennio, quella che Fratelli Carli ha fatto decidendo di avvicinarsi ancora di più al consumatore con punti di vendita monomarca. L’Emporio Fratelli Carli offre un’esperienza immersiva nei valori e nelle caratteristiche del marchio. All’interno degli store è possibile fare acquisti e portarli via, oppure farsi recapitare la spesa a casa; inoltre, è possibile prenotare i prodotti telefonicamente concordando il tipo di consegna o direttamente il ritiro in cassa.