Apulia Distribuzione adotta il pricing con la AI

L'intelligenza artificiale e analisi di mercato offrono gli strumenti per scegliere la corretta strategia di pricing ad Apulia Distribuzione

L'intelligenza artificiale aiuta Revionics a ottimizzare il pricing nella propria rete di punti di vendita fisici, grazie all'adozione della soluzione Base Price Optimization di Revionics (gruppo Aptos).

Il pricing con la AI per Apulia Distribuzione

La scelta di affidarsi a una soluzione di pricing avanzata arriva in Apulia Distribuzione (fondata da Antonio e Massimo Sgaramella) a seguito della crescita progressiva dell'attività, che ha portato il gruppo ad aumentare in maniera significativa la rete di vendita al dettaglio, ultimamente grazie all'acquisizione dei diritti di master franchising per Carrefour nel Sud Italia. Si tratta di più di 200 negozi Carrefour tra Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia.

“La varietà di formati e il continuo ampliamento dell'assortimento e della presenza geografica hanno reso significativamente più complesso il nostro business - ha detto Massimo Loporchio, Cio di Apulia Distribuzione -. Per rispondere efficacemente a questo processo di crescita, avevamo quindi bisogno di modernizzare il nostro approccio alla gestione dei prezzi”.

La chiave è rendere automatiche e quindi semplificare le decisioni di pricing riguardo a sedi, prodotti e formati. Uno strumento che permetterà di migliorare la percezione dei prezzi da parte dei consumatori, aumentare la quota di mercato e competere con una marcia in più.

Come funziona

La soluzione di Revionics si basa su analisi e modelli avanzati di intelligenza artificiale, che forniscono ai clienti indicazioni trasparenti sui prezzi da adottare. Base Price Optimization risiede nel cloud ed è uno strumento già utilizzato in tutto il mondo da retailer di settori diversi: alimentare, discount, farmaceutico, largo consumo, articoli sportivi, articoli generici, hardware e specializzati.

Il mercato è sempre più complesso anche a causa di eventi che modificano lo scenario, come l'inflazione. La piattaforma con la AI offre indicazioni su come muoversi per migliorare la propria posizione competitiva, aumentare la fedeltà dei clienti e crescere in modo più redditizio nei mercati dove si è presenti.