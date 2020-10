Arcaplanet amplia la rete in Lombardia

Nuovi petstore nella regione per Arcaplanet che consolida la sua presenza in Lombardia dove opera con 96 negozi di cui 37 in provincia e 15 a Milano. L'ultima apertura è stata realizzata in via Bergamo 7, su un'area di 219 mq con un assortimento di oltre 10.000 item, dotato di due casse. La rete dell'insegna conta ad oggi oltre 350 strutture tra Italia e Svizzera. Recentemente l'insegna aveva ampliato la rete in Lombardia con due strutture a Milano e a Paderno Dugnano, come raccontato in questo articolo.

L’offerta propone oltre 10.000 item per il food e il non food tra accessori e alimenti per cani, gatti, piccoli animali, roditori, pesci, anfibi e uccelli, una selezione trasversale di prodotti esclusivi e specializzati, dietetici e veterinari, di alimentazione biologica e vegetariana, cibo secco e umido, accessori dai tappetini igienici per cani alle lettiere per gatto, dai giochi ai guinzagli, ai “trasportini”.

Il nuovo store ha dato lavoro a quattro persone che formate attraverso il training dedicato e specialistico dell’Academy di Arcaplanet, condotto da docenti esperti nel settore e veterinari. La struttura è aperta da lunedì a sabato dalle 9 alle 20 mentre la domenica

dalle 10 alle 19,30.