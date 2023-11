Arcaplanet verso la piattaforma unica per il benessere dei pet

Dopo l'acquisizione di Maxi Zoo e l'avvicendamento nel management, Arcaplanet ha presentato a novembre le direttrici che intende intraprendere per lo sviluppo futuro. La direzione è quella di un'unica piattaforma che aggrega prodotti e servizi, green e sociale intorno alla relazione tra uomo, pet e ambiente. Il claim "pet stores, pet stories" evolve in "pet, people, planet", la nuova mission consiste nel migliorare le relazioni tra persone, animali e ambiente.

L'Ad Nicolò Galante racconta la strategia di Arcaplanet

"Costruiamo il futuro attraverso l'apertura a contributi esterni -dice l'Ad Nicolò Galante- clienti, fornitori, realtà del mondo pet delle quali desideriamo essere il catalizzatore". Il green entra con forza nei piani dell'azienda: "siamo attivi, quasi attivisti per l'ambiente", anche sulla scorta del fatto che i petlover sono molto attenti all'ambiente. Le altre direttrici sono l'omnicanalità, estesa alla loyalty grazie alla nuova app, i servizi, arricchiti con le cliniche veterinarie, le assicurazioni e la tecnologia per la localizzazione e il monitoraggio dei pet. Ecco i temi in dettaglio.

OMNICANALITÀ - Negozio fisico, sito eCommerce, nuova app attivata il 6 novembre 2023 e indispensabile per accedere a tutti i servizi, le informazioni e i canali Arcaplanet. Prosegue anche l'investimento nella rete fisica per crescere soprattutto nelle regioni del sud, centro e nord est dove l'insegna è meno presente. L'eCommerce è il canale che in Italia ha la crescita più elevata e sul quale Arcaplanet continuerà a investire per ampliare l'offerta.

Gli investimenti nel punto di vendita fisico andranno anche al testing di un nuovo format piccolo collocato in aree di passaggio, per esempio le stazioni della metro di Milano, e nel miglioramento dei format più grandi, sopra i 1.000 mq, per i quali si sta pensando a usare lo spazio libero per inserire servizi.

L'espansione all'estero rimane un sogno, per ora, ma Arcaplanet è sempre alla ricerca di catene simili per acquiizioni.

"La app è stata sviluppata in Italia e oltre all'accesso all'eCommerce offre la completa digitalizzazione del programma fedeltà e dell'uso dei coupon spesa, sempre in ottica omnicanale. In più la personalizzazione con le caratteristiche del pet, per offerte e informazioni personalizzate, eil negozio preferito per il ritiro della spesa", ha spiegato Sara Terraneo, direttrice eCommerce e omnichannel di Arcaplanet. La app sarà lo strumento per rispondere a tutti i bisogni dei clienti, non solo la spesa.

LOYALTY - Diventa multilivello in base alla quantità di spesa: germoglio, foglia, fiore. L'impostazione è green e infatti i punti si possono redimere sia ottenendo sconti sulla spesa che investendoli in attività sociali ed ecologiche: dai pasti donati all'Enpa a piantare alberi in Kenya. Sono già 5.000 i clienti che hanno optato per soluzioni benefiche.

SERVIZI - L'Ad annuncia la svolta verso la piattaforma aggregatrice di prodotti e servizi: si estende a 100 negozi il servizio petwash, ma soprattutto Arcaplanet entra nelle cure veterinarie e nelle assicurazioni, e sviluppa tecnologie mirate alla gestione dei pet.

VETERINARIA - Arcaplanet ha acquisito a ottobre 2023 due cliniche veterinarie a Milano, insegna Happy Friends, e una a Curno (Bg), insegna Mypetclinic, con un'offerta di cure completa: pronto soccorso, degenza giornaliera, diagnosi, chirurgia e terapia, disponibili 24 ore su 24. Non ci sarà fusione tra vendita e cliniche, ma sinergia sul fronte dei servizi, proponendo ai clienti piani di prevenzione mirati e a prezzi migliori. "La cura veterinaria completa il cerchio del benessere del pet, con il cibo e l'affetto del petlover -spiega Galante-. L'idea è promuovere un approccio reattivo, cioè di prevenzione più che di cura. Sia attraverso campagne di informazione che attraverso proposte convenienti rivolte ai 2,3 milioni di clienti Arcaplanet con i loro 4 milioni di animali".

Il contatto con le cliniche contribuirà al lavoro del dipartimento R&S, già assistito da veterinari, ma soprattutto per sviluppare ricette più green, spostandosi per esempio verso carni più sostenibili e sul pesce. Dai commenti dell'Ad si capisce che in Italia non c'è ancora molto interesse sui prodott con insetti.

ASSICURAZIONI - Il partner di Arcaplanet è Admiral Group con il brand Con.Te attraverso il quale verrà sviluppato un prodotto esclusivo per i clienti Acaplanet: mirato, quindi più conveniente, solo quello che serve al benessere del pet.

PET E TECNOLOGIA - Arcaplanet ha stretto una partnership con Kippy per la vendita instore del sistema di localizzazione con Gps e activity tracker da mettere nel collare del cane (presto anche del gatto). Serve a localizzarlo in caso di smarrimento, ma anche a vedere quanta attività fa, se il dogsitter lo porta a spazzo, le calorie bruciate. Si tratta di un servizio su abbonamento.

L'impegno green di Arcaplanet

Arcaplanet ha annunciato l'intenzione di diventare società benefit. Intanto ha cominciato il percorso di conversione green, partendo quest'anno con la diagnostica dell'impatto dell'azienda e il focus sugli Scope 1 e 2, cioè le emissioni dirette. Sono state ridotte del -50% grazie al solare, attraverso contratti con solar farm ed efficientamento dei consumi. Il negozio di Via Marghera aperto a Milano rappresenta il test per il modello di negozio sostenibile da sviluppare con le nuove aperture e ristrutturazioni.

"È un inizio -dice Nicolò Galante, Ad di Arcaplanet- per un percorso che non si può fare da soli, ma occorrono dei partner, sia fornitori che aziende specializzate in tecnologie per il riciclo, coltivazione, allevamento e packaging ecologici".

Allo Scope 3, le emissioni della catena di valore dei prodotti, quindi sostanzialmente allevamento, packaging e agricoltura, Arcaplanet si dedicherà dal 2024.

L'impegno nel sociale

A parlarne è la direttrice customer office di Arcaplanet Monica Gagliardi, che aggiorna su progetti già in corso come i cani guida di Limbiate, 50 cani finanziati da Arcaplanet anche grazie alle donazioni dei clienti in negozio.

Poi c'è il progetto di pet therapy per i bambini ricoverati in due grossi ospedali a Milano e Roma, il progetto Foodstock per donare pasti a grandi e piccole associazioni iscritte

L'azienda pensa anche ai commessi cui si chiede molto lavoro e che si cerca di ricompensare attraverso il consolidamento dei contratti, +380 a tempo indeterminato nel 2023, e attraverso gli investimenti in formazione.

Nel sociale rientra anche il tema della convenienza. Ben prima del carrello antinflazione Arcaplanet. a giugno 2022 aveva lanciato l'iniziativa " a muso duro", che prosegue, con 400 prodotti a prezzo fisso, cui se ne aggiungeranno altri, e il programma "diete leggere" per i prodotti dietetici dell'industria. "All'inizio abbiamo avuto zero adesioni -spiega l'Ad- adesso ci chiedono di entrare nel programma. E a fine anno lanceremo la linea mdd per le diete vet, la prima, in linea con l'approccio din prevenzione per la salute dei pet". La mdd vale nel 2023 il 45% del fatturato.

NUMERI DI ARCAPLANET

553 negozi entro fine 2023

2.900 pet specialist (personale di negozio)

650 milioni di euro il fatturato 2023, di cui circa il 75% arriva dal food

+300 nuovi posti di lavoro a fine 2023

380 contratti trasformati in tempo indeterminato nel 2023

40% i clienti che ritirano instore la spesa acquistata online

20% clienti che ritirano instore la spesa fatta online, il giorno stesso

82 i negozi con il servizio petwash (saranno 100 nel 2024)