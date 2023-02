Arcaplanet: via all’acquisizione di 18 store Max Casa in Sicilia

In Sicilia, il gruppo si espande ulteriormente acquisendo 18 negozi di Max Casa che saranno riconvertiti entro il mese di aprile

Il percorso di cresciuta di Arcaplanet prosegue con nuove acquisizioni. Il sud si conferma un'importante area per l'insegna. In Sicilia, il gruppo si espande ulteriormente acquisendo 18 negozi di Max Casa che saranno riconvertiti entro il mese di aprile e nei quali saranno reintegrati i 50 dipendenti impiegati nella precedente gestione, i quali saranno formati attraverso un piano erogato da Arcaplanet Accademy. Con questo accordo, Arcaplanet raggiunge una rete di oltre 520 punti di vendita sul territorio nazionale.

Lo sviluppo in Sicilia

Sono otto i petstore di prossima apertura a Palermo a cui seguiranno ulteriori inaugurazioni a Catania, Modica (Rg), Caltagirone (Ct), Siracusa, Messina, Capo D’Orlando (Me), Bagheria (Pa), Castelvetrano e Marsala (Tp).

“Il 2023 si presenta come un anno strategico, ricco di sfide ed importanti obiettivi. Uno dei principali è l’espansione retail, che vede nell’acquisizione dei 18 punti di vendita Max Casa una spinta importante verso l’espansione nel Sud Italia -dichiara l'amministratore delegato Nicolò Galante-. La nostra presenza in Sicilia sarà fortemente rafforzata da questa nuova operazione ma quello che per noi è fondamentale è l’aver mantenuto l’intero staff degli store della catena aprendo, ai nuovi colleghi, la possibilità di accrescere le competenze in un nuovo settore merceologico. Il nostro obiettivo rimane quello di poter garantire il più ampio assortimento con il migliore rapporto qualità prezzo cercando nel contempo di migliorare costantemente il servizio alla vendita. Anche in Sicilia l’impegno sociale sarà fondamentale con un forte focus nel supportare le associazioni locali che si preoccupano ed occupano dei nostri amici a quattro zampe meno fortunati”.

La strategia omnicanale

In ottica di espansione, Arcaplanet sta sviluppando una strategia non soltanto mirata alla crescita della rete offline ma anche in ottica omnichannel. In questo contesto rientra il lancio della nuova app che permetterà l’attivazione di ulteriori servizi, l’investimento per migliorare il click & collect già scelto dal 25% della clientela digitale, la completa revisione del programma loyalty integrato dall’implementazione di una sofisticata marketing automation.