Lo sviluppo di Arcaplanet in Italia e all’estero

La rete petstore di Arcaplanet oggi ha raggiunto quota 391 store sviluppata non soltanto in Italia ma anche al di fuori dei confini italiani con due strutture in Svizzera. La catena inaugurerà nei prossimi giorni nuove negozi dislocati in sei regioni d’Italia: a Roma (in via della Giustiniana e in via dello Statuto), quattro in Lombardia (Antegnate, Saronno, Olgiate Olona, Gazzada), che si conferma regione leader con 111 store, uno in Liguria (il più grande, a La Spezia, con 800 mq presso il centro commerciale Le Terrazze), un altro store in Piemonte (a Tortona), uno nelle Marche (a Osimo) e uno in Sardegna (a Nuoro).

L’operazione di ampliamento prevede 5.600 mq di ulteriore superficie di vendita e oltre 40

risorse impiegate.

Il Gruppo ha sviluppato la sua presenza sul territorio nazionale puntando su un'offerta diversificata in più formati e di differenti dimensioni che spaziano da un minimo di 150 mq fino agli oltre 1.000 mq dei formati Large.

Arcaplanet conta globalmente un milione di clienti attivi a cui rivolge un'offerta pensate per rispondere alle esigenze di tutti gli animali domestici, con una selezione di marchi esclusivi di alta qualità, come Virtus, In The Nature, Next e Hi Fish.