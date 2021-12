Ard Discount (Ergon) conferma Nino Frassica come brand ambassador

Si rinnova il rapporto tra l'insegna Ard Discount (Ergon) e l'attore siciliano Nino Frassica che già da anni presta il suo volto in qualità di brand ambassador della catena discount. La collaborazione è stato rinnovata per il 2022 e il 2023.

L'attore è stato scelto per rappresentare il marchio tre anni fa prestandosi a iniziative promozionali. I valori sottolineati nelle varie campagne di comunicazione si basano principalmente sull’amore verso il territorio, tradotto in qualità dei prodotti, proposti sempre a prezzi convenienti e attraverso una selezione accurata.

La scelta di Frassica riesce a creare un'immediata identificazione per il brand siciliano che promuove e valorizza i localismi in store con l'inserimento nel suo assortimento dei prodotti contrassegnati Terre e tesori di Sicilia.

Già in onda lo spot tv, disponibile anche sui social, legato al pay off Ard è dove ti senti a casa!.

La crescita di Ard Discount

L'insegna cresce di anno in anno potenziando la sua presenza non soltanto in Sicilia dove nasce la sua storia ma anche in altre regioni italiane come vi abbiamo raccontato in questo articolo.

Ad oggi la rete vendita comprende quasi 200 punti di vendita sul territorio nazionale. Il gruppo per potenziare la crescita ha portato avanti un importante progetto di franchising che ha incrementato lo sviluppo. Le ultime aperture sono state realizzate nelle province di Messina e di Cosenza a cui seguiranno ulteriori aperture nei prossimi mesi.