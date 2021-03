Ard Discount (Ergon): l’ingresso in Basilicata

L'insegna gestita dalla società consortile Ergon conquista nuove aree geografiche ampliando la sua presenza. Ard Discount entra in Basilicata con un primo store realizzato a Sant’Arcangelo, in provincia di Potenza, in via Mulino Lotti 11.

“La nostra missione è valorizzare i territori in cui operiamo, dapprima la Sicilia, poi la Calabria e adesso la Lucania -commenta Marco Sgarioto, direttore commerciale di Ard Discount-. Proponiamo un’offerta sempre più ampia di prodotti a marchio, scegliamo attentamente i nostri produttori e ci impegniamo a offrire alla nostra clientela un servizio di qualità e convenienza che tenga anche conto delle specificità delle singole realtà”.

Prosegue, quindi, il progetto di sviluppo dell'insegna che lo scorso anno ha potenziato la rete con 45 punti di vendita. L'attuale rete comprende oltre 150 supermercati distribuiti sul territorio.

Ard Discount di Sant’Arcangelo 1 di 4

Il franchising

Per lo sviluppo dell'insegna l'azienda punta sull'affiliazione. “Gli imprenditori interessati potranno affiliarsi aprendo un loro punto di vendita in franchising anche in Basilicata e generare così nuove opportunità lavorative. Si guarda al futuro con determinazione, con la voglia di fare sempre meglio e con quell’allegria che il divertente Nino Frassica, anche per quest’anno brand ambassador, riesce a trasmettere” aggiunge Marco Sgarioto.