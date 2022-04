Ard Discount (Ergon) presenta le nuove linee mdd

Nuove referenze mdd entrano in assortimento nei punti di vendita Ard Discount (Ergon) in Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata

In occasione di Marca by BolognaFiere, l'insegna siciliana Ard Discount (Gruppo Ergon) ha presentato la linea Buono e Gusto che risponde ai consumatori attenti ed esigenti e che presto sarà inserita in assortimento nei punti di vendita della rete in Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. La linea prevede referenze senza lattosio come pasta filata, panna da cucina, latte, fettine e pasta filata a fette, tutto senza lattosio. E a breve verranno anche introdotti burro, mozzarella e yogurt da bere, sempre per chi soffre di tale intolleranza. Novità anche per il marchio Prima Scelta Ard, con l'inserimento di 52 referenze

ortofrutticole, molti prodotti di 4° gamma e a breve anche di 5° gamma insieme a 21 referenze di pollo e preparati con carne bianca, e presto anche le carni rosse.

La linea Terre e Tesori e Terre e Tesori di Sicilia si arricchiscono inoltre di quattro item volti a tutelare i prodotti Dop e Igt, tra cui la pasta fresca Girasole con pistacchio di Bronte, la pizza cotta su pietra con mortadella e pistacchio di Bronte, la pinsa artigianale e la polpa di pomodoro Siccagno.

All'evento fieristico ha partecipato anche Nino Frassica, brand ambassador della catena. “Anche se i due anni appena trascorsi sono stati molto difficili - spiega Marco Sgarioto, amministratore delegato di Ergon - Ard è riuscita a crescere espandendo il proprio

marchio e aumentando l'offerta di qualità e convenienza attraverso numerose aperture,

arrivando a più di 200 discount nel Sud Italia. Una presenza significativa, apprezzata

quotidianamente da migliaia di clienti che scelgono i nostri punti vendita e i nostri prodotti

a marchio”.