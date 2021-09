Artebianca a Cibus lancia PanPiumino, il pane dedicato ai bambini

Il pane dedicato ai bambini come nuova categoria merceologica, così l'ha definita Massimiliano Anzanello, amministratore delegato e direttore commerciale di Artebianca, la società veneta che commercializza il brand PanPiuma. Lo abbiamo incontrato allo stand di Cibus in una cornice che ci ha riportato all'interno di un'aula scolastica in cui, seduto ad un banco, ci ha raccontato l'innovazione e il posizionamento di PanPiumino, pensato per un target dai 4 ai 10 anni e con una lista di ingredienti provenienti da agricoltura biologica.