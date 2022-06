Asos sbarca nell’offline: la sua prima collezione con Nordstrom

In dieci punti di vendita di Nordstrom saranno presenti le referenze di Asos, colosso online dell'abbigliamento che diversifica la sua presenza

Dall'online all'offline per testare nuove esperienze di acquisto. Il gigante della moda online Asos diversifica la sua offerta e sperimenta nuove soluzioni. Ne è un esempio la collaborazione con Nordstrom che ha ospitato in dieci negozi della sua rete, tra cui Los Angeles, New York, Dallas e Chicago, la prima collezione fisica di Asos, disponibile anche nel canale eCommerce della catena statunitense. Instore saranno presenti oltre 650 modelli di abbigliamento donna e uomo con un prezzo medio inferiore a 100 dollari. In particolare, nel negozio di Nordstrom a Los Angeles, i consumatori potranno usufruire di servizi per personalizzare, come patchwork e monogrammi, e modifiche ai loro vestiti Asos.

In base agli accordi stipulati, Nordstrom introdurrà nel suo assortimento una nuova gamma di prodotti Asos ogni mese sia in negozio che online.

La crescita di Asos

Dalla fine di febbraio, Asos ha registrato vendite in aumento soprattutto negli Stati Uniti dove ha ottenuto un +13% e con una buona performance nel Regno Unito (+7%) mentre in Europa la crescita ammonta a +4%.

Asos continua a potenziare la sua presenza anche attraverso operazioni strategiche: dal lancio di Partner Fulfils alla continua crescita dei marchi Topshop nei territori chiave.