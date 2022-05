Aspiag Service programma il debutto in Lombardia e traccia il bilancio 2021

Il primo store di Aspiag Service in Lombardia sarà aperto entro l'anno e ne seguiranno altri 60 nel corso dei prossimi anni

L'ingresso di Aspiag Service era già stato annunciato nel corso della conferenza stampa di Despar Italia, raccontata in questo articolo. La concessionaria del marchio Despar in Triveneto, Emilia-Romagna e nella regione lombarda sottolinea i progetti di sviluppo in questa area dove entrerà ufficialmente nel corso dell'anno con un primo punto di vendita Interspar. L'obiettivo è di aprire in questo territorio 60 store a marchio Despar (fra diretti e affiliati) nel quadriennio 2022-2026, con una media di 15 esercizi all’anno, per un investimento complessivo quantificabile in oltre 300 milioni di euro e la creazione stimata di 1.600 nuovi posti di lavoro.

I numeri della crescita

L'azienda ha reso noti risultati del 2021 che registrano un fatturato al pubblico di 2,474 miliardi di euro (+1,7% rispetto al 2020) e vendite online raddoppiate con una quota di 5,9 milioni di euro e 40 punti di vendita aderenti al servizio. L'azienda ha consolidato all’ 8,3% (+0,2%) la propria quota di mercato nella trading area di riferimento, ossia l'area Nielsen 2, e ha investito 103,8 milioni di euro per incrementare il numero dei punti di vendita e le proprie strategie di posizionamento.

È salito ulteriormente anche il numero dei collaboratori (+142), che porta a 8.659 il totale degli addetti del marchio dell’abete nel Nord Est italiano.

“I risultati -commenta Harald Antley, presidente di Aspiag Service- confermano il percorso di sviluppo tracciato dalla nostra azienda che, anche nel 2021, ha continuato a crescere grazie a nuove aperture, partnership con nuovi affiliati, l’inaugurazione del Centro direzionale e logistico di Castel San Pietro Terme e l’allargamento della squadra che oggi conta su 8.659 collaboratori. I risultati ottenuti sono una solida base che ci permette di guardare con fiducia al futuro, nonostante un contesto ancora influenzato dalle conseguenze della pandemia e dagli effetti della guerra in Ucraina che inevitabilmente avranno dei riflessi anche sul commercio alimentare. Anche per il futuro,

vogliamo continuare nell’impegno verso i territori e le comunità in cui ci inseriamo per rendere le nostre attività sempre più sostenibili, dando concretezza ai valori di prossimità, competenza, partecipazione e inclusione che la nostra azienda ha scelto come linee guida del proprio sviluppo".

Vendite in aumento

Aumenta il numero degli scontrini passato dai 68,6 milioni registrati nel 2020 ai 76,9 milioni del 2021, con un graduale ritorno del valore dello scontrino medio agli indicatori pre Covid. L’incremento delle vendite è derivato anche dall’ulteriore ampliamento dell’offerta a scaffale dei prodotti a marchio, con 6.244 referenze totali che rappresentano il 25,7% dell’intero fatturato.

Formazione

Sul fronte della formazione delle risorse, Aspiag Service ha erogato 62.030 ore di formazione destinate ai collaboratori e ha attivato la piattaforma Totara per la gestione dei processi formativi in modalità seminariale ed e-learning. Nel 2021 è stato inoltre avviato La spesa che Impresa!, un progetto pilota promosso da Aspiag Service in tre punti

vendita padovani, per fornire ai collaboratori gli strumenti per relazionarsi con persone fragili o in difficoltà, soprattutto anziani, promuovendo la cultura dell’inclusione. Il corso proseguirà nel 2022 e sarà riproposto in altri 20 store di città e regioni dove Aspiag Service è presente, a partire dalla città di Trieste.

Sostenibilità

La sostenibilità è stata centrale nei programmi di sviluppo 2021 di Aspiag Service, che ha continuato il percorso di allineamento del proprio modello di business e delle proprie performance ai sette obiettivi dell’Agenda Onu 2030 che l’azienda ha scelto come linee guida per il proprio sviluppo. L'azienda ha investito molto per raggiungere il migliore sviluppo dei prodotti a marchio e per ridurre i consumi ottimizzando i processi e le strutture dei propri punti vendita. Inoltre ha adottato soluzioni per la riduzione dell’impatto ambientale della propria attività e ha redatto il Manifesto di Sostenibilità,

documento che esprime i principi guida in materia di sostenibilità da parte dell’azienda e del suo modo di attuare la propria strategia.