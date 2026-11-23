Ultimo round per la rete Realco rimasta invenduta dopo la procedura di agosto. Il Tribunale di Bologna ha autorizzato il 16 novembre 2026 la vendita senza incanto di 17 rami d’azienda relativi ad altrettanti punti di vendita Sigma ed Ecu, oltre ai marchi Ecu ed Economy.

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L’asta è fissata per giovedì 10 dicembre 2026 alle ore 11 nell’Aula delle Colonne del Tribunale di Bologna, in via Farini 1. Le offerte vanno depositate in busta chiusa all’Ufficio Unico Vendite entro le ore 12 di mercoledì 9 dicembre, indicando il lotto per cui si concorre.

La rete residua, il contenuto del primo lotto

Il lotto 1 parte da 1.493.898 euro e riunisce 17 punti di vendita, sette a insegna Sigma e dieci a insegna Ecu, oltre ai due marchi. Undici rami d’azienda sono gestiti in affitto da Gedis, due da Appennino Discount e quattro da soci della cooperativa.

La cessione dei marchi comprende le registrazioni, i loghi e i relativi diritti. Quattro registrazioni Ecu scadono il 29 marzo 2027 e il rinnovo sarà a carico dell’aggiudicatario.

Il secondo e il terzo lotto, da 10 e 5 punti di vendita

Se il primo lotto va deserto, si passa al lotto 2, con una base d’asta di 908.389 euro. Il perimetro comprende tutti i dieci punti di vendita Ecu e i marchi Ecu ed Economy.

In assenza di offerte anche per il secondo lotto, si passa al lotto 3, con una base di 500.000 euro. In questo caso i punti di vendita sono cinque: due Sigma e tre Ecu, insieme ai due marchi.

La vendita dei singoli rami d’azienda

Se i primi tre lotti vanno deserti, si procede alla vendita dei 17 singoli rami d’azienda, numerati dal 4 al 20, con basi d’asta da 31.550 a 150.000 euro. Se viene aggiudicato il lotto 2, restano in vendita i sette Sigma. Se viene aggiudicato il lotto 3, restano 12 punti di vendita, cinque Sigma e sette Ecu.