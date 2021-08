Zalando punta sui brand

L’obiettivo sembra quello di conquistare il segmento di consumatori più attento al design e ai brand. Zalando, una delle più note piattaforme online di moda e lifestyle leader in Europa, punta sulla categoria Designer per affermarsi come partner affidabile, fresco e inclusivo per firme di lusso e stilisti.

Nuovi marchi in vetrina

Nel corso dell’ultimo anno questa sezione ha accolto oltre 50 nuovi brand (tra cui Missoni, Christopher Kane, 032C e Mansur Gavriel), proponendoli a una clientela che, a livello europeo, supera quota 45 milioni. Inoltre, da settembre la multinazionale tedesca collabora con la piattaforma di designer e creativi Not Just a Label (Njal) che offre agli stilisti la possibilità di connettersi a un pubblico globale e li incoraggia a produrre una moda che sia più sostenibile e supporti maggiormente le comunità locali e la maestria artigiana.

Secondo quanto comunicato dalle due società, Njal porterà in Zalando Designer numerosi brand emergenti provenienti da background diversi.

Strategie social

“Da sempre l'italianità è sinonimo di lusso e innovazione; per questo siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti in Italia un assortimento di marchi di lusso sempre più ampio ed accessibile, migliorando anche l’esperienza d’acquisto -sottolinea Riccardo Vola, director Italy and Spain di Zalando-. Con l’inserimento di oltre 50 brand contemporanei solo nel 2021, facciamo un ulteriore passo verso il nostro obiettivo di diventare Starting Point for Fashion e punto di riferimento per i clienti italiani, tra cui tantissimi della Generazione Z e Millennial”. Target che spiegano la grande attenzione prestata ai social network. Di fatti Designer ha da poco introdotto una nuova esperienza che punta a ispirare i clienti e aiutarli a scoprire un’intrigante gamma di articoli di lusso in un ambiente dedicato che utilizza un esclusivo linguaggio visivo e ospita Designer Brand Home personalizzate. Qui i brand griffati possono pubblicare le storie che si celano dietro al design e presentare editoriali stagionali con collezioni accuratamente selezionate, come nella vetrina di un grande magazzino di lusso.

Lusso personalizzato

Infine, il portale ha da poco lanciato una campagna di marketing dedicata, Il lusso secondo te, nella quale vengono esplicitate le caratteristiche di Zalando Designer e si invitano i consumatori a immergersi in un nuovo mondo di lusso all’insegna di fluidità, autoespressione e inclusività.

Con la regia di Vincent Haycock, la fotografia di Coco Capitán, l’impostazione stilistica di Ib Kamara e l’attore Lachlan Watson come protagonista, la campagna si presenta come un’esperienza filmica digitale e coinvolgente che fonde il mondo di TikTok con una serie interattiva di video shoppable intitolata The Life of Liberty.