Zalando offre nuove soluzioni online con Connected Retail

Arriva in Italia Connected Retail, una soluzione che consente ai retailer di raggiungere milioni di clienti sulla piattaforma Zalando dove poter collegare i propri negozi e vendere direttamente. L’ingresso di Connected Retail in Italia segna un'ulteriore espansione che ne vede oggi la presenza in 13 dei 23 mercati europei in cui Zalando opera.

“L'Italia è uno dei più grandi mercati della moda in Europa e per noi molto importante -spiega Riccardo Vola, general manager Italia e Spagna di Zalando-. La rete Connected Retail comprende ora più di 5.000 negozi attivi da 13 mercati europei. Connected Retail ci aiuterà ad approfondire ulteriormente il rapporto con i nostri clienti italiani, offrendo un assortimento ancora più ampio e dando ai consumatori la possibilità di acquistare con una particolare attenzione al locale”.

Zalando potenzierà gli investimenti nel programma Connected Retail sia in Italia che all'estero. Nel 2021 la somma stanziata è di 50 milioni di euro. L'obiettivo è di connettere, entro la fine dell'anno, più di 6.000 negozi in Europa.

Le soluzioni disponibili

Per supportare i retailer durante i primi mesi del periodo di onboarding, Zalando ha ridotto le commissioni fino alla fine dell'anno e offre pagamenti settimanali per sostenere la liquidità del negozio. Il meccanismo è semplice: Zalando fornisce ai rivenditori fisici il software per la connessione, i contenuti online, le opzioni di pagamento, l'assistenza clienti e gestori degli account personali. Una volta entrati nel programma, i negozi potranno evadere gli ordini che i clienti Zalando effettuano sulla piattaforma. Poste Italiane ritirerà gli ordini direttamente nello specifico punto di vendita, ed effettuerà la consegna al consumatore finale. Sono inoltre disponibili ulteriori servizi di marketing, su richiesta del cliente, da attivare attraverso Zalando Marketing Services.

Sarà presto attiva inoltre un'opzione utilizzabile dai clienti italiani di Zalando che avranno modo di sostenere i negozi locali utilizzando l'opzione di filtro consegna da un negozio. Nel nostro Paese ci sono già adesioni come nel caso del punto di vendita Vitale che conta diverse sedi a Crotone. “Siamo entusiasti di aprire la strada al servizio Connected Retail di Zalando nel paese e di accedere a nuovi clienti in tutta Italia" commenta Angela Vitale, Ceo dei negozi Vitale.