Autogrill e Rossopomodoro confermano la partnership iniziata a Vicolungo (No) con un nuovo ristorante aperto all'aeroporto Milano Linate

Autogrill e Rossopomodoro proseguono una collaborazione partita nel mese di ottobre 2023 con l’apertura di un’area food all’interno di The Style Outlets a Vicolungo (No). A distanza di meno di di un anno dal varo nell'outlet novarese, la partnership viene confermata e rafforzata con l'apertura di Rossopomodoro all’aeroporto di Milano Linate.

“Il nuovo punto di vendita a Milano Linate è perfettamente in linea con la nostra strategia di sviluppo e di crescita nel canale aeroportuale, rafforzata anche dalla nostra nuova identità come parte di Avolta -commenta Massimiliano Santoro, ceo Italy F&B di Avolta-. Siamo soddisfatti della partnership con Rossopomodoro, e dell’offerta sviluppata dedicata ai viaggiatori internazionali che transitano nello scalo cittadino”.

“La passione per il made in Italy e per la qualità delle materie prime sono valori condivisi da Autogrill e Rossopomodoro, che ci hanno spinto a consolidare una collaborazione nel segno dei sapori autentici della tradizione, sviluppando un’offerta di qualità, innovativa e in grado di soddisfare gusti ed esigenze in costante evoluzione”, aggiunge Luca D’Alba, general manager Italy F&B di Avolta.

“L’obiettivo di Rossopomodoro è da sempre di offrire a tutti l’eccellenza della nostra pizza, in Italia e nel mondo: siamo grati al team di Autogrill per la bella partnership su una location straordinaria come l’aeroporto di Linate -commenta Nicola Saraceno, ceo di Rossopomodoro-. Per gestire i veloci flussi dell’aeroporto abbiamo adottato processi semplici ed efficienti, così da garantire anche ai Clienti in viaggio la bontà e la genuinità della Pizza Rossopomodoro”.

Con un servizio veloce e informale, adatto anche ai passeggeri con poco tempo a disposizione, il ristorante-pizzeria propone un’offerta che include antipasti, pizze tonde classiche e stagionali, primi piatti della tradizione, insalate e dolci. Fra le caratteristiche distintive di Rossopomodoro, l’ampiezza del menù pizze e la possibilità di scegliere tra impasti alternativi.