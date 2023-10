Autogrill e Rossopomodoro aprono la prima area food nell'Outlet di Vicolungo (No), uno dei due The Style Outlets italiani di Neinver

La nuova area food all’insegna della tradizione gastronomica napoletana, presentata nell'Outlet village di Vicolungo (The Style Outlets Vicolungo) da Autogrill e Rossopomodoro, cioè da due leader nella ristorazione di catena, uno nel ristoro autostradale, l'altro nelle pizzerie napoletane, confermano il ruolo traffic builder che la ristorazione ha assunto anche nel canale outlet. Questa è la prima collaborazione tra Autogrill e Rossopomodoro: l’obiettivo è offrire ai visitatori dell’outlet novarese un’esperienza di alta qualità, grazie alla valorizzazione delle eccellenze territoriali.

“Autogrill condivide con Rossopomodoro la passione per i sapori autentici della tradizione e per la qualità delle materie prime -commenta Luca D’Alba, General Manager Autogrill Italia-. Una visione comune che si sostanzia in un percorso condiviso di innovazione, evoluzione e valorizzazione delle eccellenze del territorio, per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti con un’offerta di qualità”.

“È un piacere dare il via a questa nuova collaborazione con Autogrill che ci dà la possibilità di offrire da oggi la qualità della pizza di Rossopomodoro anche a tutti i clienti di Vicolungo, uno dei più importanti outlet del Nord Italia" aggiunge Nicola Saraceno, AD Rossopomodoro.