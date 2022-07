Gruppo Autogrill rafforza la sua presenza in Svizzera con la nuova area di servizio Tamoil, nel cantone di Zurigo, operativa dall'inizio del 2023

Autogrill consolida la presenza in Svizzera rafforzando la collaborazione con Tamoil, un partner importante per il gruppo italiano leader nella ristorazione per i viaggiatori. Lo conferma Andrea Cipolloni, Ceo di Autogrill Europa: “Siamo lieti di consolidare ulteriormente la nostra presenza in Svizzera e di rafforzare la collaborazione con Tamoil, nostro importante partner. La scelta di effettuare concessioni di così lungo termine rappresenta un unicum rispetto ad altri paesi europei e riflette una visione di stabilità del mercato che premia operatori altamente qualificati come Autogrill, capaci di garantire qualità elevata e costante nel tempo”. La collaborazione sarà attiva a partire dal 2023.

Tamoil, gruppo svizzero che opera nel settore petrolifero, in stretta collaborazione con Autogrill, ha vinto una nuova concessione per la gestione dell’area di servizio autostradale Herrlisberg Nord (Cantone di Zurigo). La concessione dura 30 anni (con un’opzione per ulteriori 10) e prospetta un fatturato di circa 400 milioni di euro (cambio FY2021 €/CHF: 1,08) stimato sui trent’anni: il 40% proviene dal settore oil e il 60% dal food e retail, con i locali di Autogrill a insegna GranBar, Holy Cow e Spar.

I format Autogrill

L’offerta Autogrill per l’area di servizio di Herrlisberg Nord prevede i format GranBar, Holy Cow e Spar express. GranBar, prima del suo genere in Svizzera, è una caffetteria italiana con posti a sedere. Gli ospiti possono gustare ogni giorno il caffè Kimbo appena preparato, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, e scegliere tra un’ampia selezione di snack, dai croissant ai panini e spuntini caldi.

Holy Cow è un concept nato a Losanna che ha rivoluzionato la gastronomia svizzera dei burger. Seguendo la filosofia “un hamburger gourmet preparato con i migliori prodotti locali, servito in meno di 10 minuti”, il gruppo gestisce 13 ristoranti in Svizzera.

Nello Spar express (superficie di vendita 120 mq, aperto 24/24 per tutto l'anno) i clienti hanno a disposizione un’ampia selezione di alimenti freschi e di prodotti alimentari e di prima necessità.

Architettura sostenibile

L’area di servizio Herrlisberg Nord è al km 123.650 dell’autostrada A3, una delle più importanti direttrici svizzere, che registra un traffico giornaliero superiore a 55.000 veicoli. La nuova area di servizio si caratterizza per un’architettura finalizzata a creare un ambiente luminoso, grazie alla prevalenza di materiali come vetro e legno. Non mancheranno, in ottica di risparmio energetico e sostenibilità, l’impianto fotovoltaico e le pompe di calore.

La rete di vendita al dettaglio di Tamoil si articola in 250 stazioni di servizio distribuite in tutto il paese, con e senza personale. Per l'area di servizio di Herrlisberg Nord, l'offerta tradizionale di carburante sarà integrata da stazioni di ricarica elettrica.

"Con Autogrill siamo riusciti a trovare un partner esperto e un leader nel campo del food&beverage per tutti i viaggiatori in località ad alto afflusso -commenta Hans Boesch, responsabile della rete retail di Tamoil-. Siamo lieti di delegare questa parte molto importante del progetto ad Autogrill e di collaborare con loro per la prima volta in Svizzera".