Eataly con Autogrill sbarca all’aeroporto di Roma Fiumicino

A Roma Fiumicino, Eataly ha realizzato uno spazio di oltre 2.000 mq all’interno della nuova area di imbarco A con 300 coperti

Si rimodula la strategia di Eataly che conquista nuovi spazi in contesti fino ad ora inesplorati. L'insegna, in collaborazione con Autogrill, fa il suo ingresso all'aeroporto di Roma Fiumicino, consolidando la partnership. Recentemente, infatti, ha aperto il suo primo punto di vendita in autostrada nell'area di servizio di Secchia Ovest. A Fiumicino, Eataly ha realizzato uno spazio di oltre 2.000 mq all’interno della nuova area di imbarco A connessa al Terminal 1 dello scalo romano. Lo store conta 300 coperti e offre proposte gastronomiche per le più svariate occasioni di consumo.

L'offerta

Il consumatore infatti può scegliere la produzione in loco di pizza alla pala con servizio al banco o i chioschi tematici dedicati a Orto, Fritto, Pasta e Griglia con menu che comprendono rispettivamente verdure di stagione, insalate, vellutate o zuppe; fritti tipici come baccalà in pastella, supplì o arancini. Ci saranno poi le grandi ricette regionali di pasta, fresca e di Gragnano, e una selezione di carni tra cui quelle de La Granda Presidio Slow Food cucinate alla griglia. In caffetteria, il caffè è Lavazza e la proposta dei dolci è firmata Golosi di Salute mentre la gelateria è firmata dal pluripremiato gelatiere Eugenio Morrone. Completa l'offerta il bar Vini e Aperitivi. L'assortimento comprende inoltre una selezione di prodotti di qualità tipici dell'offerta Eataly scelti tra dolci e salati, salumi e formaggi, alcolici e merchandising.

Le dichiarazioni

“Attraverso questa nuova apertura, continua il nostro impegno nel rendere speciale il piacere della sosta che accompagna i viaggi - spiega Nicola Farinetti, amministratore delegato di Eataly-. Il nuovo Eataly, con il motto eat better, fly better, porterà il meglio del nostro Made in Italy in un luogo di grandissimo traffico di italiani e stranieri, ai quali potremo far vivere l’esperienza che la cultura enogastronomica italiana può offrire.”

“Autogrill condivide con Eataly la passione per la qualità delle materie prime e il desiderio di esportare nel mondo il Made in Italy -aggiunge Andrea Cipolloni, ceo Europe-Italy di Autogrill-. Una visione comune che si sostanzia in un percorso condiviso di innovazione ed evoluzione continua, con l’obiettivo di soddisfare al meglio le esigenze di chi viaggia, e che confluisce nell’apertura del primo Eataly in aeroporto”.