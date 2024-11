Autogrill inaugura Doppio Malto e Rossopomodoro all’interno di ChorusLife, smart district sviluppato su un'area rigenerata alle porte di Bergamo

Autogrill inaugura Doppio Malto e Rossopomodoro all’interno di ChorusLife, lo smart district sviluppato all’interno di un'area completamente rigenerata alle porte del centro di Bergamo. Grazie alla nuova collaborazione con Doppio Malto e al rafforzamento della partnership con Rossopomodoro, avviata nel 2023 con l’apertura a Vicolungo e proseguita nel 2024 a Linate, Autogrill amplia l’offerta Food&Beverage del nuovo smart district, portando valore aggiunto tra le proposte e i servizi a disposizione della comunità.

“Siamo felici di essere presenti all’interno del nuovo ChorusLife, distretto innovativo e moderno di forte attrattività per il territorio bergamasco, e di poter rispondere alle esigenze della comunità con due concept di successo in grado di garantire un’offerta Food&Beverage di alta qualità -commenta Luca D’Alba, general manager Italy F&B di Avolta-. Con l’apertura di Rossopomodoro consolidiamo una partnership che nasce dalla passione per il made in Italy e per la qualità delle materie prime, e l’inaugurazione del nuovo Doppio Malto segna l’inizio di una nuova collaborazione con un brand diffuso a livello internazionale, che mantiene saldo il legame con il territorio d’origine e che si propone di far vivere al consumatore momenti esperienziali autentici”.

Rossopomodoro non ha bisogno di presentazioni. Il concetto è quello classico della moderna pizzeria napoletana con menù che comprende pizze tonde classiche e stagionali, ma anche primi piatti, insalate e dolci. Caratteristica distintiva, la possibilità di scegliere tra impasti alternativi.

Con Doppio Malto i clienti potranno vivere l'esperienza del gusto e del divertimento (giochi a disposizione come biliardo e calciobalilla) grazie agli oltre 14 tipi di birra artigianale tutti di produzione propria e un menu che spazia dagli antipasti regionali agli hamburger e alla carne alla brace, e include insalate, pizze, dessert.