Autogrill testa un nuovo format, AMORE “Do Eat Better” il suo primo ristorante con servizio al tavolo. Inaugurato oggi a Montepulciano Est, sulla A1

AMORE “Do Eat Better” (di seguito: Amore) è il primo format sulla rete autostradale, con servizio al tavolo a marchio di Autogrill. Inaugurato oggi nei locali del punto di vendita di Montepulciano Est, sulla A1, Amore aprirà anche nel a Badia Al Pino (Ar). Non che prima mancassero le aree ristorante negli Autogrill: con questo nuovo format il cliente/viaggiatore non deve più fare la fila per riempire il proprio vassoio, ma si può sedere al tavolo ed essere servito.

“Con il lancio di Amore e l’introduzione della formula del servizio al tavolo, intendiamo rispondere alle nuove richieste dei clienti che sono sempre più attenti al proprio benessere e all’autenticità del prodotto e dell’esperienza di sosta” commenta Andrea Cipolloni, ceo Europe Italy di Autogrill.

Il nuovo format si caratterizza per uno spiccato stile italiano, dalle ricette all'atmosfera dell’ambiente: informale ma curato, con servizio “rilassato e accogliente”, e selezione di piatti e ricette regionali pensate da grandi chef e realizzate con ingredienti premium.

Ogni elemento -dagli arredi alle stoviglie- è inteso a valorizzare gli aspetti distintivi della cucina e del design delle regioni italiane, accompagnando i clienti che sostano in Autogrill in un viaggio attraverso l’Italia, alla scoperta di atmosfere e sapori che raccontano i luoghi, la cultura, le tradizioni e il sapere gastronomico della Penisola. Il layout dei locali rappresenta tre ambientazioni emblematiche della varietà del nostro Paese: la sala Nord, ispirata a Milano, richiama la moda e il design; la sala tavoli Centro evoca la storia, l’arte e la tradizione delle trattorie toscane e romane, mentre nella sala Sud dominano i colori delle regioni meridionali.

L’offerta gastronomica

La proposta abbraccia tradizioni regionali e contaminazioni internazionali in menù personalizzabili, firmati da alcuni tra i più noti chef italiani, che già collaborano con Autogrill: Andrea Ribaldone, il maestro della pasta, Renato Bosco, il “pizzaricercatore”, Simone Salvini per i piatti green e vegani, Luca Montersino e Sal De Riso, con la loro pasticceria d’autore.

Protagonista del menù di Amore è la cucina italiana, dagli antipasti caldi e freddi dei menù Sfiziosiamo e Golosiamo, con gli affettati e i fritti della tradizione, ai primi piatti gourmet firmati dallo chef Andrea Ribaldone, con le mezze maniche alla carbonara, le tagliatelle alla bolognese e il risotto alla milanese della tradizione reinterpretati con materie prime d’eccellenza. Tra i secondi, oltre alle tipiche pietanze come la cotoletta alla milanese e il tonno scottato, spiccano le proposte per i clienti più attenti al benessere: le classiche insalatone e il WOW Burger vegano, firmato da Simone Salvini. Ampia scelta anche per chi preferisce la pizza: Renato Bosco firma la sua pizza contemporanea caratterizzata dall’impasto digeribile e dai due formati Doppiocrunch o La Tonda.

Con il menù Ultimo Bacio si arriva ai dessert: tanto per chiudere in dolcezza, ricordiamo il Babà dello chef Sal De Riso, e il tiramisù e frolla alle mele con gelato dello chef Luca Montersino.