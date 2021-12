Autogrill rinnova l’offerta e il concept di ristorazione on the move con nuove proposte per soddisfare le esigenze dei viaggiatori, adattando il mix di offerta a ciascuna location.

“Da sempre la priorità di Autogrill è la qualità del prodotto, a cui dedichiamo ogni nostra cura e attenzione -spiega Luca D’Alba, direttore commerciale di Autogrill Italia- Abbiamo lavorato sui nostri concept perché fossero sempre più coerenti e allineati al brand di Autogrill coniugando storia e innovazione. Prima del lockdown siamo anche tornati a comunicare in televisione spingendo sui nostri valori, come le vacanze in famiglia, le pause in Autogrill durante i viaggi, e ora attraverso le partnership stiamo riposizionando il brand declinando al presente i valori del passato”.