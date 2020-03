Le insegne non food hanno di fatto chiuso i propri punti di vendita fisici sul territorio nazionale adeguandosi alle direttive del Governo e alle restrizioni di volta in volta stabilite per contrastare l'emergenza sanitaria Coronavirus. L'insegna Aw Lab (Bata) per esempio ha dirottato la sua attività sul web potenziando la comunicazione con i consumatori. “Responsabilità è la parola chiave. Per i nostri colleghi che lavorano negli store, per i nostri collaboratori, i nostri brand partner e tutta la nostra community” afferma Domenico Romano, head of marketing di Aw Lab.

Come state affrontando questo momento?

“Abbiamo chiuso gli store fisici e focalizzato la nostra attenzione su eCommerce e social network, per massimizzare la potenzialità dei canali distributivi e di ingaggio. Il lockdown al momento ha visto già 2 fasi. La prima che definirei emozionale, dove tutti gli utenti si sono stretti intorno ad un “abbraccio” e ad un unico messaggio “stay home”. Una seconda di intrattenimento, dove artisti e aziende si sono prodigate per la creazione di contenuti capaci di intrattenere ed inviare messaggi a scopo sociale e di arricchimento a tutto il nostro Paese. Da oggi si apre una terza fase, quella “costruttiva” in cui si utilizza il lockdown per arricchirsi, studiare e avere nuove possibilità. Aw Lab is me è apripista di questa terza fase, inviando un messaggio di speranza, futuro e opportunità, anche in una fase difficile come questa”.

Che soluzioni avete adottato?

“Sugli aspetti del marketing e della comunicazione abbiamo investito su 3 main pillars:

Eventi in streaming

Produzioni con modelli virtuali, Avatar, per non incentivare assembramenti neanche degli addetti ai lavori

Strategie di gamification, da app, estore, social network e Crm.

Inoltre abbiamo coinvolto anche la nostra forza vendita nella condivisione dei messaggi verso i nostri clienti, con la campagna #stayhome”.

Come vi state organizzando con l'eCommerce?

“Nel breve abbiamo indirizzato i nostri investimenti marketing e le risorse di prodotto al canale eCommerce per massimizzarne i risultati. Inoltre stiamo lavorando su due innovazioni chiave: il lancio dell’omnicanalità attraverso il programma di fullfilment. Tutti i magazzini dei nostri store saranno integrati con eCommerce, in modo da garantire sempre una copertura di stock per gli ordini online e tra gli store. Ma anche con nuovi canali di distribuzione come app e servizi su Aw Lab Club”.

Avete lanciato l'iniziativa Aw Lab is me. Che altro svolgerete in rete?

“Siamo pronti a partire con nuovi format di comunicazione in cui coinvolgeremo tutta la nostra community e soprattutto importanti comarketing con altri player retail che si rivolgono al nostro stesso target, ma in industry differenti. Mai come in questi giorni crediamo nella collaborazione e nell’interazione tra brand e aziende, per fronteggiare tutti assieme questa situazione mai vista prima e restare sempre vicini ai nostri clienti”.