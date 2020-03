Aw Lab (Bata): in streaming il contest musicale

Oltre 3.000 aspiranti artisti della musica potranno sfidarsi sul web in occasione del contest Aw Lab is me Music Edition, promosso in Italia e in Spagna dall’insegna Aw Lab (Bata). In palio un singolo prodotto da Low Kidd e distribuito da Sony Music.

Le iscrizioni alla seconda edizione del contest sono partite a fine febbraio 2020 e saranno on air fino a fine maggio. Le sfide a suon di musica si sarebbero dovute svolgere durante appositi live nei punti di vendita dell’insegna. Vista la chiusura dei negozi non food sul territorio nazionale, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19, è stato deciso di spostare l’iniziativa sul web lanciando l’evento in streaming, chiamando a raccolta artisti noti per ascoltare le performance di alcuni partecipanti.

Sul sito http://isme.aw-lab.com si può scaricare un esclusivo beat prodotto da Low Kidd per l’occasione. I partecipanti potranno utilizzarlo con un proprio testo, registrare un breve video e caricarlo sul minisito dedicato. Chi scrive musica potrà invece caricare un suo pezzo originale. Chi non vuole utilizzare il beat suggerito e non conta su un proprio singolo, potrà iscriversi semplicemente interpretando e registrando un breve video di una canzone con cui si vuole confrontare.

L’appuntamento è per sabato 28 marzo dalle 16 alle 18 sui canali social instagram, facebook, youtube di Aw Lab dove i partecipanti proporranno la propria performance agli special guest dell’evento, Dani Faiv, Low Kidd, Clementino, Nayt ed Ensi, quest’ultimo nella veste di presentatore. I vincitori accederanno alla finale estiva, quando si riuniranno ai giudici anche Madame ed Ana Mena, ambasciatrice dell’evento in Spagna.