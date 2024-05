Barilla e Next14: il Retail Media nei supermercati Conad

Il Conversational Signage, ​​l’innovativa soluzione ideata da Next14 e da Samsung Electronics, che integra schermi di ultima generazione, big data con tecnologie IoT e una piattaforma di marketing conversazionale, è stata messa a disposizione di Barilla per comunicare al meglio con i consumatori in 55 punti vendita Conad Nord Ovest.

“Siamo orgogliosi di questo nuovo step di un progetto di avanguardia nel panorama del Retail Media in Italia, nato grazie al duraturo rapporto di collaborazione e fiducia con Conad Nord Ovest e al know-how affiancato alle tecnologie più innovative studiate con i nostri partners Next14 e Samsung” – Francesca Medioli, NKA Conad del Gruppo Barilla G.R. Fratelli

In uno spazio tutto dedicato ai brand di Barilla in sinergia con i prodotti Conad, che si alterneranno sugli scaffali delle innovative testate di gondola digitali permanenti, sarà possibile proporre ai consumatori contenuti ed esperienze attraverso un sistema digitale omnichannel composto da un monitor strech Samsung, una barra ledstripe per rafforzare la comunicazione visiva e sensoristica di prossimità, integrata ad una piattaforma di marketing conversazionale, di Next14.

“Stiamo costruendo insieme una via pionieristica per rivoluzionare in maniera sostanziale il contesto del Retail Media in Italia, introducendo nuove prospettive e opportunità” – Matteo Dolcini, Digital Marketing Manager del Gruppo Barilla G.R. Fratelli

“Ringraziamo Barilla e Conad Nord Ovest per aver deciso di compiere un nuovo passo insieme a noi nell’ambito del Retail Media. Le nostre tecnologie sono infatti state ottimizzate come mai visto prima dimostrando che digital, trade, brand e insegne possono trovare comune soddisfazione nei risultati” - Marco Brandstetter, MD della unit Data&Retail del Gruppo Next14

Il sistema - anche grazie al supporto dell'Intelligenza Artificiale - consente di monitorare il gradimento rispetto ai contenuti proposti, proporre esperienze di interazione, monitorare e diversificare i contenuti fornendo analytics qualitativi e quantitativi rispetto a quanto accade in prossimità del digital touchpoint.

Nel pieno rispetto della privacy degli utenti è inoltre possibile coinvolgere in attività di remarketing i potenziali clienti che hanno interagito con i contenuti proposti.

Quella studiata per Barilla all’interno degli store di Conad Nord Ovest è una soluzione all'avanguardia che - introducendo metriche tipicamente digitali all'interno del punto vendita fisico - apre la strada a nuove soluzioni di Retail Media a disposizione di Retailer e Brand che vogliono migliorare la comunicazione verso i potenziali clienti che si trovano nel momento deciso della fase di acquisto.