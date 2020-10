Basko (Gruppo Sogegross) inaugura il nuovo hub per l’eCommerce

L'aumento della spesa online da parte dei consumatori ha spinto Basko (Gruppo Sogegross) a potenziare il servizio dotandosi di un hub logistico realizzato a Genova Bolzaneto, che va a sostituire il magazzino precedentemente utilizzato a Rivarolo.

“Il progetto per il nuovo centro logistico è partito nell’estate 2019 e il trasferimento sarebbe dovuto avvenire nel mese di marzo. Ovviamente gli eventi lo hanno reso impossibile in quel momento -spiega Lucia Bruzzone, digital manager di Basko-. L’eCommerce di Basko è infatti attivo dal 2003, quasi 17 anni di servizio capillare sul territorio, ma è negli ultimi mesi che le spese sono più che triplicate. E anche adesso, a emergenza passata, la base di coloro che utilizzano il servizio è raddoppiata. Segno che chi ha sperimentato questo tipo di spesa durante il lockdown ora lo utilizza abitualmente” .

Le modalità di spesa

La struttura ha una superficie di circa 2.000 mq e impiega 60 persone, tra preparatori, autisti, servizio clienti, e gestisce più modalità di spesa: l'ordine online e la consegna a domicilio in fasce orarie di 2 ore scelte dal cliente anche fino alle ore 22; l'ordine online e il ritiro della spesa presso il locker self-service di Genova Nervi (cavalcavia Carlo Negri, all’altezza dello svincolo autostradale), e l'ordinazione al telefono e la consegna a casa riservata ad ultrasessantacinquenni e disabili. Il servizio di consegna a domicilio di Basko è attivo a Genova, e nelle zone dell’entroterra quali Mele, Campomorone, Serra Riccò e Sant’Olcese, nella riviera di Ponente nei comuni di Arenzano, Cogoleto, Varazze, Celle Ligure e Albisola e a Levante fino a Lavagna e San Salvatore di Cogorno.

Basko ha attivato, inoltre, la modalità Shop&Work, con consegne nelle sedi di alcune aziende genovesi in concomitanza all’orario di uscita dei lavoratori, e il servizio Click&Collect. In quest'ultimo caso le spese vengono preparate direttamente in negozio (in Via Cavallotti, Via Emilia, Bolzaneto, Pegli e da quest’estate anche a Cornigliano in fondo a Via Guido Rossa), dove è possibile ritirare i propri acquisti all’ingresso del negozio o dal parcheggio.

L'insegna ha potenziato anche l'offerta che comprende oggi 8.000 referenze e rendendo lo store online il negozio Basko più rifornito tra quelli presenti a Genova.