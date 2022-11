Basko Rapido: il Quick Commerce di Sogegross

Il servizio Basko Rapido, insegna di Sogegross, viene lanciato per ora a Genova, dove sarà possibile ricevere la spesa a casa in un’ora

Basko, insegna di Gruppo Sogegross, lancia Basko Rapido, il sistema di quick commerce per ricevere a casa la spesa in meno di un’ora. Per ora l’insegna ha attivato il servizio a Genova, tra San Martino, Albaro e Sturla. La spesa potrà essere effettuata sul sito web del retailer o tramite l’app e permetterà la consegna rapida a casa grazie a un rider in bicicletta.

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 20, con un minimo di ordine di 20euro e un costo di consegna di sole 2,90euro. Per accedere al servizio basta essere registrati al sito Basko.it ed essere in possesso della carta fedeltà di Basko, Prima Card o Prima Card65.

Il test liguredi Sogegross con Basko Rapido

Con l’uscita di Gorillas dall’Italia e i pochi e grandi competitor nel mercato del Qcommerce, Basko inizia il suo percorso di spesa rapida con una piccola fetta di territorio da servire. L’obiettivo del retailer è quello di arricchire i diversi modi di fare la spesa in Basko offrendo ai consumatori qualità, rapidità e comodità: dopo aver effettuato la spesa sul sito o tramite app un rider in bicicletta consegnerà la spesa a casa entro un’ora, secondo la fascia di consegna selezionata, grazie al nuovo servizio Basko Rapido.

Resta da capire se il test ligure porterà i suoi frutti, tanto da ampliare il servizio anche nelle altre regioni in cui Basko è presente: Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia.